Игра окончена: турнир «Футбольная битва» завершился 13 мая

В СК «Темп» состоялось торжественное награждение фаворитов турнира, а также развлекательное шоу для гостей стадиона

Уникальный в своем роде турнир «Футбольная битва. Битва за право быть частью истории» завершился в субботу, 13 мая. Награждение участников и самых активных болельщиков прошло в этот же день.

Победу в турнире одержала команда Миргорода

Второе место досталось команде Демченко

Третьей стала команда Путинцева

Также по итогам последнего турнира была сформирована символическая сборная, ее состав можно посмотреть в официальной группе турнира «ВКонтакте».

Несмотря на то, что 13 мая состоялись последние игры тура, традиции выбирать лучшего игрока были соблюдены. Лучшими стали:

Лучший игрок: Горовец Владислав (команда Путинцева)

Лучший вратарь: Асланов Руслан (команда Путинцева)

Лучший защитник: Ужгин Матвей (команда Демченко)

Лучший полузащитник: Коротинский Артем (команда Миргорода)

Лучший нападающий: Самойленко Михаил (команда Миргорода)

Лучший бомбардир: Родичев Никита (команда Путинцева)

Интрига турнира держалась до конца, и никто не знал, кто заберет главный приз с собой. Второй матч между командами Путинцева и Демченко был напряженный по игре, и по итогу серия послематчевых пенальти неожиданно подарила Путинцеву два очка, которых не хватило для победы в «Футбольной битве». Команде Миргорода повезло, она смогла стать победителем турнира благодаря победе с минимальным преимуществом – 2:1 – над командой Жилкина.

«Футбольная битва» — это первый местный турнир, который провел онлайн-трансляции в барах города, так что посетители заведений могли не только отдохнуть в своих любимых местах, но и поболеть вместе с трибунами клуба, кстати, которые просто гудели и были заполнены в основном активной молодежью. Запись трансляции с авторской подачей комментаторов матча вы может посмотреть здесь.

Также узнать все новости можно на сайте спортивного комплекса «Темп«.

Отличная новость для футбола: в ноябре СК «Темп» дает возможность поболеть за полюбившиеся команды и игроков. Для того чтобы воспитать будущего чемпиона, уже сейчас можно записать ребенка на детский футбол.

Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9

Телефон: 506-140

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте и группе «ВКонтакте»

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