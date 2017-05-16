Игра окончена: турнир «Футбольная битва» завершился 13 мая

Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 17:45

Игра окончена: турнир «Футбольная битва» завершился 13 мая

Игра окончена: турнир "Футбольная битва" завершился 13 мая

В СК «Темп» состоялось торжественное награждение фаворитов турнира, а также развлекательное шоу для гостей стадиона

Уникальный в своем роде турнир «Футбольная битва. Битва за право быть частью истории» завершился в субботу, 13 мая. Награждение участников и самых активных болельщиков прошло в этот же день. 

  • Победу в турнире одержала команда Миргорода
  • Второе место досталось команде Демченко
  • Третьей стала команда Путинцева

Игра окончена: турнир "Футбольная битва" завершился 13 мая

Также по итогам последнего турнира была сформирована символическая сборная, ее состав можно посмотреть в официальной группе турнира «ВКонтакте».

Несмотря на то, что 13 мая состоялись последние игры тура, традиции выбирать лучшего игрока были соблюдены. Лучшими стали:

  • Лучший игрок: Горовец Владислав (команда Путинцева)
  • Лучший вратарь: Асланов Руслан (команда Путинцева)
  • Лучший защитник: Ужгин Матвей (команда Демченко)
  • Лучший полузащитник: Коротинский Артем (команда Миргорода)
  • Лучший нападающий: Самойленко Михаил (команда Миргорода)
  • Лучший бомбардир: Родичев Никита (команда Путинцева)

Интрига турнира держалась до конца, и никто не знал, кто заберет главный приз с собой. Второй матч между командами Путинцева и Демченко был напряженный по игре, и по итогу серия послематчевых пенальти неожиданно подарила Путинцеву два очка, которых не хватило для победы в «Футбольной битве». Команде Миргорода повезло, она смогла стать победителем турнира благодаря победе с минимальным преимуществом – 2:1 – над командой Жилкина.

Игра окончена: турнир "Футбольная битва" завершился 13 мая

«Футбольная битва» — это первый местный турнир, который провел онлайн-трансляции в барах города, так что посетители заведений могли не только отдохнуть в своих любимых местах, но и поболеть вместе с трибунами клуба, кстати, которые просто гудели и были заполнены в основном активной молодежью. Запись трансляции с авторской подачей комментаторов матча вы может посмотреть здесь.

Также узнать все новости можно на сайте спортивного комплекса «Темп«.

Отличная новость для футбола: в ноябре СК «Темп» дает возможность поболеть за полюбившиеся команды и игроков. Для того чтобы воспитать будущего чемпиона, уже сейчас можно записать ребенка на детский футбол. 

Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9
Телефон: 506-140
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте и группе «ВКонтакте» 

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Автор: Александр Май 16, 2017 17:45
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