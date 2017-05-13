Игрок алтайской команды помог Путину выиграть в матче Ночной хоккейной лиги

Команда Путина разгромила соперника со счетом 17-6

Представитель алтайского хоккея Валерий Кайгородов принял участие в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, который прошел 10 мая в Ледовом дворце «Большой» в Сочи. Президент России Владимир Путин по традиции принял участие в выставочной игре.

Команда легенд советского и российского хоккея («Легенды хоккея») вышла на лед против команды видных государственных и общественных деятелей, предпринимателей, в составе которой также были участники Ночной Лиги («Сборная НХЛ»). Как сообщает пресс-служба АКЗС, в составе команды «белых» был и алтайский игрок — хоккеист Валерий Кайгородов.

Глава государства Владимир Путин забросил 6 шайб и набрал 11 очков. Встреча завершилась со счетом 17-6 в пользу команды «Легенды хоккея», за которую Путин сыграл под своим 11-м номером на позиции центрального нападающего в тройке с Павлом Буре и Валерием Каменским.

Отличился и игравший с президентом в одной команде глава Минобороны Сергей Шойгу — на его счету три шайбы. Ворота «Легенд» защищали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Владимир Мышкин.

В составе соперников команды «Сборная НХЛ» двумя голами отметились первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и народный артист России Игорь Бутман, забросил шайбу и председатель Попечительского совета Ночной Лиги Владимир Потанин. В игре принимал участие президент Ночной Лиги Магомед Магомедов.

Под 20-м номером на лед вышел и алтайский игрок, руководитель отделения Ночной хоккейной лиги в Алтайском крае, капитан команды «Бочкари 18+» Валерий Кайгородов. Он провел на воротах 33 минуты, пропустив в том числе несколько шайб от центрального нападающего Владимира Путина.

Гала-матч стал центральным событием финального этапа VI Фестиваля Ночной хоккейной лиги, в котором принимают участие и две команды от Алтайского края, выступающие под флагом компании «Бочкари».