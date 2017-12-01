Даже сегодня не у всех есть мощные игровые ноутбуки, которые потянут все современные игры. Кто-то ограничен в бюджете и не может позволить себе топовый ПК, другие предпочитают играть на работе, а злостные начальники скупаются и приобретают уже старую технику. Ситуации бывают разные.

Компьютер не тянет современные игры? Или соскучились по классическим проектам, перевернувшим игровую индустрию? Для Вас мы выбрали лучшие игры для слабых ПК, которые не требовательны к системным требованиям компьютера, но при этом имеют богатый виртуальный мир, увлекательный геймплей и захватывающую сюжетную линию.

С этих игр , можно посмотреть здесь, началась «золотая эпоха» игровой индустрии. Многие из них являются лучшими в жанре. Зачастую вы можете увидеть громкие анонсы продолжений таких серий, как «GTA», «Diablo», «The Sims», «Call of Duty» и других. Но откуда растут «корни» франшиз? Ведь именно первые части принесли известность и прибыль крупным игровым компаниям. Для удобства лучшие игры для слабых ПК представлены в виде списка. Они точно понравятся как геймерам-ветеранам, так и новичкам.

В чем преимущество старых игр перед новыми? Они не требовательны к железу ПК, и зачастую оказываются интереснее и увлекательнее. Не верите? Сыграйте в одну из нижеописанных игр, и убедитесь в этом сами.