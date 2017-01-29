Информатор WADA Степанова заявила о нежелании вернуться в Россию

По словам спортсменки, в США она чувствует себя в безопасности, поскольку находится далеко от России

Бегунья Юлия Степанова, которая вместе со своим мужем, экс-сотрудником РУСАДА Виталием Степановым, выступила информаторами WADA о допинге в российском спорте, заявила о нежелании возвращаться на родину, пишет «МК» со ссылкой на Associated Press.

Спортсменка отметила, что еще год назад ответила бы, что хочет выступать за Россию, однако теперь ее мнение изменилось, Степанова хочет выступать под нейтральным флагом.

По ее словам, в России не хотят, чтобы бегунья возвращалась. Также Степанова рассказала, что надеялась на понимание того, что хотела помочь спорту и спортсменам, однако этого не произошло.

Кроме этого, спортсменка рассказала, что в Соединенных Штатах она чувствует себя в безопасности, поскольку находится далеко от РФ. При этом Степанова не заинтересована в получении гражданства США и возможности выступать за эту страну, добавляет «Газета.Ru».

В заключение, она добавила, что повторно предоставила бы информацию о допинге в России, будь у нее вновь такая возможность. Она считает нормальным, что некоторым спортсменам понравился ее поступок, однако она отметила, что многие теперь ненавидят бегунью.