Иностранец претендует на пост главного тренера «Алтайбаскета»

Фамилия кандидата пока не разглашается

Главным тренером команды «Алтайбаскет» может занять иностранец, пишет издание «Рива спорт».

Пока не называется фамилия основного кандидата. Также неизвестно и то, когда именно новый главный тренер будет представлен публике.

Отметим, что предыдущий тренер команды Михаил Терехов по окончании прошлого сезона возглавил ярославский «Буревестник». По итогам сезона-2016/17 барнаульская команда заняла стала серебряным призером Суперлиги-3.

