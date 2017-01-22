Иркутская спортсменка в 20-градусный мороз сдвинула два вагона трамвая

Александр
Автор: Александр Январь 22, 2017 00:46

Иркутская спортсменка в 20-градусный мороз сдвинула два вагона трамвая

Иркутская спортсменка в 20-градусный мороз сдвинула два вагона трамвая

Вес вагонов с пассажирами составил около 42 тонн

Мастер спорта по пауэрлифтингу, многократная победительница всероссийских соревнований по силовому многоборью жительница Иркутска Оксана Кошелева в 20-градусный мороз смогла сдвинуть два трамвайных вагона с пассажирами и протащить их несколько метров по рельсам, пишет РИА Новости.

Агентство отмечает, что под одобрительные крики и аплодисменты зрителей спортсменка протянула несколько метров груз, который весил порядка 42 тонн. Впервые в мире Кошелева сделала это в суровых климатических условиях — в 20-градусный мороз. В интервью она призналась, что мечтает сдвинуть с места самолет и океанский лайнер.

По словам спортсменки, обычно тренировки проходят в трамвайном депо. Также она поделилась своей целью: установить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Уточняется, что Кошелева намерена летом начать тренировки на Байкале. При этом спортсменка сокрушается от того, что на этом озере нет больших кораблей, а лишь маленькие. «Придется ехать за рекордом в Австралию», — цитирует ее агентство.

Отмечается, что ранее мастер спорта по пауэрлифтингу, известная также как Скала, сдвигала с места 17-тонный трамвайный вагон, затем 16-тонный КамАЗ и вертолет Ми-8 весом 8,5 тонн. В июле минувшего года она со спортсменкой Анастасией Москалевой смогла протащить несколько метров 64-тонный погрузчик Kalmar Global.

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Александр
Автор: Александр Январь 22, 2017 00:46
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