Иркутская спортсменка в 20-градусный мороз сдвинула два вагона трамвая
Вес вагонов с пассажирами составил около 42 тонн
Мастер спорта по пауэрлифтингу, многократная победительница всероссийских соревнований по силовому многоборью жительница Иркутска Оксана Кошелева в 20-градусный мороз смогла сдвинуть два трамвайных вагона с пассажирами и протащить их несколько метров по рельсам, пишет РИА Новости.
Агентство отмечает, что под одобрительные крики и аплодисменты зрителей спортсменка протянула несколько метров груз, который весил порядка 42 тонн. Впервые в мире Кошелева сделала это в суровых климатических условиях — в 20-градусный мороз. В интервью она призналась, что мечтает сдвинуть с места самолет и океанский лайнер.
По словам спортсменки, обычно тренировки проходят в трамвайном депо. Также она поделилась своей целью: установить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Уточняется, что Кошелева намерена летом начать тренировки на Байкале. При этом спортсменка сокрушается от того, что на этом озере нет больших кораблей, а лишь маленькие. «Придется ехать за рекордом в Австралию», — цитирует ее агентство.
Отмечается, что ранее мастер спорта по пауэрлифтингу, известная также как Скала, сдвигала с места 17-тонный трамвайный вагон, затем 16-тонный КамАЗ и вертолет Ми-8 весом 8,5 тонн. В июле минувшего года она со спортсменкой Анастасией Москалевой смогла протащить несколько метров 64-тонный погрузчик Kalmar Global.
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