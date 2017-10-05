Источники энергии для спортивной производительности

Как известно, мышечный гликоген достаточен для часа интенсивной мышечной работы, что предполагает необходимость дополнения энергии быстрыми углеводами при более длительных тренировках.

Конечно, доступна еще и жировая ткань, но ее использование сложнее. Кроме того, спортсмены с очень низким процентом общего жира более восприимчивы к дефициту источников энергии и должны уделять пристальное внимание альтернативным источникам энергии.

Источниками энергии (включенными в Австралийскую классификацию в группу А) чаще всего являются энергетические гели, которые обычно содержат 300-800 кДж энергии. В качестве альтернативы можно потреблять энергетическими батончики, как правило, содержащие 600-900 кДж и спортивное питание для суставов и связок.

Источником энергии, в известной мере, являются ионные напитки, особенно, изотонические. В этом случае применяется правило, аналогичное предотвращению регидратации – не следует ждать голода, т.к. в большинстве случаев, это – уже достаточно позднее время, и эффективность мышечной работы значительно снижена. Если тренировка длится более 60 минут, необходим прием питания.

Конкретной проблемой является добавление углеводов после интенсивной спортивной тренировки, когда необходимо как можно скорее начать мышечную (и печеночную) регенерацию гликогена. Практически все производители спортивных добавок предлагают углеводные напитки, которые следует использовать после получаса тренировки. При интенсивной силовой нагрузке также целесообразно использовать гейнеры (белково-углеводные напитки, обычно, в соотношении 1:3), т.к. доказано, что добавление белка помогает более эффективно пополнить мышечный гликоген.

Другие добавки

Несмотря на то, что 80% все продаваемые спортивные пищевые добавки представлены протеинами или их производными, они не являются существенными для питания спортсменов. Напротив, они могут нанести вред, что было доказано на примере спортсменов, употребляющих протеин в количестве более 2 г/кг веса.

Тело в этом случаях должно избавляться от излишнего белкового азота, что происходит путем образования мочевины в печени (кстати, мочевина считается одним из биохимических маркеров усталости и перетренированности).

Также стоит упомянуть тот факт, что популярные аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) классифицируются Австралийским институтом спорта к группе C, т.е. являются пищевыми добавками, не оправданными в спорте, поэтому их употребление в большинстве случаев нецелесообразно.