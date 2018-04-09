IX Тягунский марафон. В крае успешно закрыли лыжный сезон

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 14 04/04/2018

Снега для побед оказалось достаточно

Отменная трасса

Успешным для Тягуна его можно назвать, потому что последнюю неделю марта Алтай штормит от тепла, при котором тает весь снег и лёд и начинается паводок, до метровых сугробов, которые появляются то тут, то там. А вот здесь в этом плане всё в порядке – приемлемая трасса, неплохая погода, дружный коллектив. Так что, побросав все свои дела, почти 300 лыжников из Алтайского края, Новосибирской области и Республики Алтай в минувшие выходные прибыли в Заринский район.

«От каждого по способностям, каждому по потребностям», – примерно под таким лозунгом прошли старты. Лыжникам давалась возможность выбрать дистанцию, какую они хотели бы пробежать. Всего шесть вариантов, от пяти до пятидесяти километров. Вот что было не так, так это место старта. В отличие от предыдущих сезонов, в этом году его решили перенести дальше. Организаторы объяснили это тем, что там более широкая площадка, а значит более удобная для масс-старта.

– Здесь гораздо удобнее, да и трасса, надо отметить, хорошая! Не зря приехали, – говорили участники гонок.

Казалось бы, непрофессиональная трасса, а глаз радует и всё это в нашем крае, практически в шаговой доступности. Да ещё и приём радушный – уже после финиша организаторы накормили гостей горячей гречневой кашей и напоили ароматным чаем. В этой ситуации даже самый недовольный смог заулыбаться.

Как позже призналась главный судья марафона Валентина Иванова, всё прошло хорошо, а результаты её не удивили:

– Фавориты, которые были на стартах, своего не упустили, поэтому соревнования, можно сказать, прошли в штатном режиме. Отмечу 68-летнего бийчанина Алексея Хвостова. Он стал самым возрастным участником. Он является чемпионом мира среди ветеранов. Сегодня бежал дистанцию на 30 километров и занял третье место.

Барнаул и Заринск в фаворитах

На дистанции 5 километров среди юношей и младших девушек лучшие результаты продемонстрировали: представитель Первомайского района Иван Супруненко и уроженки Заринска – Виктория Макаренкова и Елизавета Кукина.

Даниил Лугин из Первомайского района показал самое лучшее время на дистанции 7,5 км. Из девушек 2002-2003 г. р. десятикилометровую трассу первой преодолела Екатерина Осипова из Линёво (НСО), из женщин – Татьяна Куницина из Заринска. Из компании 15-16-летних парней уроженец Горно-Алтайска Денис Иродов лидировал в гонке на 15 км. У девушек на этой же дистанции «золото» получила Лилия Гуйо (Барнаул).

В числе победителей на более впечатляющих дистанциях – от 20 до 50 км оказались: Вера Оплеухина из Заринска, Екатерина Керноз, Геннадий Евдокимов, Марина Зятькова, Дарья Дидыченко, Александр Александров, Роман Соколов, Владимир Толмачёв и Татьяна Игнатова из Барнаула, а также Андрей Воронков (Белокуриха), Александр Гуляев (Горно-Алтайск) и Сергей Мизера (Линёво).

Кстати, в этом году помимо традиционных грамот и медалей победители получили денежные призы и велосипеды, но получили их только лидеры самых престижных гонок – на 30 и 50 км.