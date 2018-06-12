Известный американский боец Джефф Монсон посетил Алтай
Легендарный спортсмен встретился со спортсменами Алтайского края и Республики Алтай
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон побывал с деловой поездкой в Алтайском крае и Республике Алтай, в ходе которой встретился с алтайскими спортсменами.
Предполагается, что поездка была связана с предстоящим в августе турниром по смешанным единоборствам «Altai Palace Championship» и давней идеей Монсона по созданию Сибирской бойцовской лиги.
7 июня в социальных сетях появились фотографии с Джеффом Монсоном, сделанные в Горном Алтае. По рассказам очевидцев, боец смешанных единоборств посетил «Бирюзовую Катунь» в Алтайском крае и Чемал в Республике Алтай.
Напомним, в ближайшее время легендарный американский боец станет гражданином России, соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным в конце мая.
Справка
Джефф Монсон — американский и российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Является двукратным победителем соревнований ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.
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