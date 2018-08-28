Известный путешественник Федор Конюхов совершил восхождение на Белуху
В составе команды, покорявшей высочайшую вершину Сибири, был 13-летний сын Конюхова
Федор Конюхов вместе с группой спортсменов-туристов в начале августа поднялись на сибирский четырехтысячник – гору Белуха. Как сообщает телекомпания Республики Алтай, тем самым профессиональный путешественник осуществил мечту о покорении вершины, у подножья которой побывал в прошлом году.
На своей страничке в соцсетях он оставил такую запись о впечатлениях от этого восхождения: «Очень красивая гора и захватывающий вид открывается на Алтайский хребет. По возвращении планирую написать картину. Для сына Николая это первое восхождение на четырехтысячник». Кстати, 13–летний Николай во время подъема на Белуху шел в одном темпе со взрослыми альпинистами.
Группа Конюхова во время нынешнего путешествия по Горному Алтаю совершила также пеший поход от Тюнгура в Инегень, побывала в Тархатинском мегалитическом комплексе, который называют алтайским стоунхенджем, совершила сплав по Катуни, прелдолев пороги 3-4 категории сложности.
Справка
Федор Конюхов — профессиональный путешественник, писатель и художник. Совершил пять кругосветных плаваний. В одиночку посетил Северный и Южный полюсы. Стал первым священником Русской Православной Церкви, совершившим восхождение на Эверест.
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