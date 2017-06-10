Как подобрать велосипед? Обзор лучших моделей в магазинах Барнаула

Шесть лучших моделей по версии Amic.ru



Велосипед — самый полезный и экономный вид транспорта на котором можно путешествовать, ездить на работу или просто кататься по городу или на природе. В последние годы на рынке появилось небывалое количество современных и новых моделей велосипедов. Причем некоторые из них довольно дорогие. Именно поэтому нужно со всей ответственностью подходить к выбору этого вида транспорта. Вице-президент алтайский краевой федерации велосипедного спорта Владислав Багинский рассказал Amic.ru, как правильно выбирать себе модель. Предлагаем самые лучшие велосипеды, которые можно купить в Барнауле.

По словам Владислава Багинского, большинство современных велосипедом комплектуются передним и задним тормозом. Самими лучшими являются дисковые тормоза, которая помогают в экстремальных условиях позволяют более эффективнее останавливать велосипед.

При покупке также стоит внимательно обращать внимание на шины. Однако с этим проблем сейчас, как говорит специалист, нет. Сегодня каждый может установить на свое транспортное средство шины, предназначенные для определенного покрытия — асфальта или леса. Ассортимент шин в спортивных магазинах огромный. На рынке существуют сотни моделей и каждый может подобрать все составляющие элементы под себя. Маленьким же детям покупать велосипед лучше покупать с 2 лет. Лучше всего подойдет модель с четырьмя колесами, два из которых можно легко убрать. Однако последняя тенденция, когда для детей 3 — 5 лет покупают велосипеды без педалей. Тип езды на нем как на самокате: ребенок садиться на седло, но отталкивается ногами.

«Чтобы грамотно выбрать — нужно четко обозначить условия эксплуатации, быть уверенным как часто и где вы будете кататься на своем велосипеде. Все эти параметры повлияют на выбор. Цена на всегда влияет на качество. Современная велосипедная техника очень разнообразная. Однако профессиональные модели будут в десятки раз дороже, чем для любителей», — советует Владислав Багинский.

Предлагаем вам лучшие модели, которые вы можете купить в барнаульских магазинах:

Format 1411

Произведен в Перми. Отличное соотношение цены и качества. Довольно высокий уровень надежности, осовремененный дизайн. В нем присутствует все современные детали. Такой велосипед для активного спортсмена, для каждодневный езды. Предназначен для движения по пересеченной местности, а также для занятия олимпийским видом спорта кросс-кантри. Такой велосипед хорошо подходит для повседневного пользования. На нем легко можно ездить по лесам, полям с кочками. Даже пороги с таким велосипедом вам не окажутся проблемой. Данная модель выпускается в различных моделях по цветами, комплектации. Любой человек может подобрать в магазине этот велосипед, исходя из роста и своего веса.

Forward Omega 2.0

Данная модель также сделана в России на базе фирмы «Форвард». У велосипеда, сделанного из алюминия, полностью складываются все детали: руль, рама, сиденье. В сложенном виде он очень компактный, его легко спрятать за офисным столом. Велосипед данной модели можно использовать, как транспортное средство, он очень мало место занимает место на дороге. Такой велосипед легко подойдет людям с разным ростом: от подростков до взрослых.

Forward Scorpion

Как и предыдущие велосипеды произведен в Перми фирмой «Forvard». У этой детской модели интересный дизайн, большой диапазон регулировки руля и сидений. Простой и надежный односкоростной велосипед с качественными комплектующими. Однако покупать транспортное средство лучше всего с ребенком. Детям, как правило, модели покупают с запасом на несколько лет.

Format 1412

Полностью алюминиевый велосипед также произведен в России. Хорошая и надежная модель с 27-скоростной трансмиссией подходит для для ежедневного использования. На нем прекрасно путешествовать по лесам и полям. Кроме того, плохие дороги — его стихия.

Format 5512

Велосипед формата «Крузер». Современная дизайнерская модель для неспешного вояжа по городским проспектам и паркам. Имеет три скорости, полностью алюминиевый, очень комфортная посадка и качественные комплектующие.

Format 5222

На барнаульском рынке — единственная модель, предназначенная для туризма. Причем для путешествия по асфальтовым дорогам. Создан по последним каноном: имеет очень крепкие колеса, современная трансмиссия, большой багажник и другое. В комплекте также есть место под дополнительные багажники и различные аксессуары. Велосипед будет необходим для тех, кто любит путешествовать на длинные расстояния между городами и странами.

Благодарим за предоставленную информацию сеть магазинов «Веландия».