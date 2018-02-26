Как правильно делать ставки на футбол: секреты успеха

mavit
Автор: mavit Февраль 26, 2018 16:16

Как правильно делать ставки на футбол: секреты успеха

Делать ставки на футбол предлагают различные компании. Есть несколько секретов успешной ставки на спорт в judi online. Компания в Индонезии занимается ставками на футбол, поэтому выигрыш обеспечен каждому клиенту. Зная простые правила и тактику поведения, можно получить отличный выигрыш.

Советы профессионалов
Удача сопутствует всегда, когда придерживаешься простых правил:
· Выбрать хорошего букмекера с отличной репутацией и высоким коэффициентом выплат.
· Распределить банк ставок. На 100% предсказать исход события не всегда получается. Правильное распределение позволит избежать расход вложенных средств за счет успешности других ставок.
· Отдать предпочтение нескольким лигам для ставок. Выбирают ярких фаворитов и аутсайдеров.
· Обратить внимание на стратегии, рекомендуемые успешными каперами. Догон – ставка на равный матч, где шанс на выигрыш около 50%. Вилки – несколько противоречивых ставок в одной игре.
Чтобы сделать успешный прогноз, нужно учитывать состав команды, ее положение в турнирной таблице. Важно учитывать стиль игры, анализировать соотношение забитых и пропущенных мячей. Играют роль второстепенные факторы – погода, состав судей, состояние поля.
Выбирать можно различные ставки. На исход матча выбирают ставки с подстраховкой: 1Х, 12, Х2. В первом случае выигрыш будет, если первая команда одержит результат или будет ничья. Во втором может выиграть любая команда, но ничья не должна быть. Третий вариант – побеждает вторая команда.
Выбирают тотал-ставки на количество голов, забитых обеими командами. Они приносят значительный выигрыш. Это вариант для опытных игроков, которые знают команду. Точный счет выбирают те, кто рассчитывает получить высокий коэффициент. Счет матча угадывают с точностью до гола.
Главное правило – контролировать азарт. Делая ставки, необходимо помнить о моменте, при котором необходимо остановиться. Должна присутствовать холодная голова и трезвый расчет. Игрок должен быть в курсе событий, знать все о команде, чемпионатах, статистику прошедших матчей. Это позволит не только делать логические прогнозы, но и прогнозировать матч.

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mavit
Автор: mavit Февраль 26, 2018 16:16
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