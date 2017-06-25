Как прошли соревнования на День молодежи в барнаульском парке «ВРЗ». Фото
Лучшие результаты по итогам всех испытаний показали студенты Алтайского промышленно-экономического колледжа
Спортивно-развлекательный праздник «Молодость» в третий раз прошел в барнаульском спорткомплексе «ВРЗ» на День молодежи. Об этом в субботу, 24 июня, сообщила пресс-служба администрации города.
Отмечается, что в соревнованиях участвовали пять молодежных команд из Барнаульского станкостроительного завода, администрации Октябрьского района, молодежного Парламента Барнаула IX созыва, Алтайского промышленно-экономического колледжа и Алтайского государственного колледжа.
Команды из семи человек в возрасте от 14 до 35 лет соревновались одновременно на трех площадках. Они проходили полосу препятствий в спортивно-развлекательной эстафете, устанавливали и разбирали туристическую палатку, сдавали ряд норм ГТО, а также участвовали в кулинарном конкурсе, где необходимо было лучше приготовить и оригинально представить шашлык.
Первое место по итогам соревнований заняли студенты Алтайского промышленно-экономического колледжа. На второй строчке оказалась молодежь из Барнаульского станкостроительного завода, а на третьем месте — студенты Алтайского государственного колледжа.
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