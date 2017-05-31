Как сдают нормы ГТО в Барнауле. Видео

В Барнауле на сдачу ГТО заявилось более десяти тысяч человек. Смотрим, как проходят испытания
В Барнауле на сдачу норм ГТО заявилось более десяти тысяч человек. Золотой значок «Готов к труду и обороне» уже получили 389 человек, серебро «забрали» 766 участников, бронза досталась 373 добровольцам.
Чтобы получить допуск к сдаче комплекса ГТО, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте gto.ru/. Также придется взять справку врача-терапевта и принести две фотографии 3х4 сантиметра.
После этого каждый желающий получит карточку, где будет фиксировать результаты специальная комиссия. Данные будут внесены в электронную базу, и в случае отличных результатов вы сможете получить желанный значок ГТО.
Смотрим, как проходит сдача норм ГТО.
Вопросы можно задать по бесплатной горячей линии 8 800 350-00-00.
Читайте также
- Первенство города по плаванию 0 15.Апр
- Открытый Кубок Сибири собрал 780 участников из России и Казахстана, наши спортсмены привезли домой 24 медали 0 12.Окт
- Российские лыжники устроили шоу на финише молодежного ЧМ в США 0 06.Фев
- Экс-тренер сборной РФ по биатлону призвал отстранить россиян от Игр-2018 0 04.Янв
- На первенстве Высшей хоккейной лиги команда «Алтай» сыграет с клубом «Тамбов» 0 12.Ноя
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Надя
Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?Читать статью
-
Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
-
Зарин
Кдк вы суперЧитать статью
-
андрей
Неплохо пороботалиЧитать статью
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий