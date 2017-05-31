Как сдают нормы ГТО в Барнауле. Видео

Александр
Автор: Александр Май 31, 2017 15:46

Как сдают нормы ГТО в Барнауле. Видео

Как сдают нормы ГТО в Барнауле. Видео

В Барнауле на сдачу ГТО заявилось более десяти тысяч человек. Смотрим, как проходят испытания

В Барнауле на сдачу норм ГТО заявилось более десяти тысяч человек. Золотой значок «Готов к труду и обороне» уже получили 389 человек, серебро «забрали» 766 участников, бронза досталась 373 добровольцам.

Чтобы получить допуск к сдаче комплекса ГТО, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте gto.ru/. Также придется взять справку врача-терапевта и принести две фотографии 3х4 сантиметра.

После этого каждый желающий получит карточку, где будет фиксировать результаты специальная комиссия. Данные будут внесены в электронную базу, и в случае отличных результатов вы сможете получить желанный значок ГТО.

Смотрим, как проходит сдача норм ГТО.

Вопросы можно задать по бесплатной горячей линии 8 800 350-00-00.

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Александр
Автор: Александр Май 31, 2017 15:46
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