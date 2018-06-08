Как связаны Алтайский край и Чемпионат мира по футболу?

Корреспондент АиФ-Алтай выяснил, во сколько обойдется поездка на матч, где можно посмотреть игры чемпионата и насколько популярен в крае этот вид спорта.

С 14 июня по 15 июля 11 городов России принимают Чемпионат мира по футболу. Из Алтайского края на мундиале будут работать 14 волонтёров-добровольцев, которые будут помогать организаторам в разных городах страны. Одна жительница края даже была отобрана на должность специального менеджера, который будет управлять в Сочи командой из ста волонтёров.

Так же на чемпионат поедут многочисленные болельщики из Алтайского края. Самый доступный город проведения Чемпионата мира – Москва – самолёты туда летают ежедневно, разных авиакомпаний. Стоимость авиабилетов до Москвы на время проведения первенства – от 12 тыс. рублей в один конец на одного человека, или 24 тыс. рублей за «туда и обратно».

Дешевле на поезде

Самый близкий город чемпионата – Екатеринбург — в 1800 км от Барнаула. Поездка семьёй на машине займёт около 19 часов и обойдётся по расходу топлива примерно в 6 тыс. рублей. С учётом возращения обратно – 12 тыс. рублей. Дешевле добираться до Екатеринбурга на поезде – 4,5-5 тыс. рублей за купе и 3,5-3,8 тыс. рублей за место в плацкартном вагоне. Время в пути – 28 часов. Поездка до Нижнего Новгорода на поезде займёт двое суток, с учётом пересадки в Новосибирске и обойдётся жителям края в сумму от 3,2 до 7 тыс. рублей.

В остальные города Чемпионата мира по футболу – Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Самару, Саранск, Ростов-на-Дону и Сочи — так же можно добраться. На поезде с пересадкой или самолёте, чаще всего с пересадкой в Москве.

Еще дешевле по телевизору

Большинство жителей края, увлекающихся футболом, будут смотреть трансляции Чемпиона мира по телевизору. Матчи будут показывать даже заключённым колоний края, правда, только в позволительное по распорядку дня время.

Специальную фан-зону чемпионата организовали в Парке спорта имени Алексея Смертина в Барнауле. Весь месяц мундиаля там будет работать специальный центр для барнаульских любителей футбола. Предполагается трансляция матчей сборной России на большом экране, а также финальной игры.

Интерес к выступлению России на чемпионате будет подогреваться тем, что в состав сборной страны входит уроженец Барнаула – 28-летний Александр Ерохин, полузащитник петербургского «Зенита».

Популярная игра

Сегодня, по официальным данным, в Алтайском крае регулярно занимаются футболом больше 36 тыс. человек. В 53 спортивных школах по футбо­лу, ДЮСШ и детско-юношеских клубах этой игрой занимается больше 8 тыс. учащихся школ, с которыми занимается больше 160 штатных тренеров.

Более 50 футбольных стадионов края имеют трибуны для зрителей, а официально пригодными для проведения футбольных состязаний признано полторы сотни стадионов. Некоторые имеют искусственное покрытие.

В Барнауле действует больше 20 секций и спортивных школ, где обучают играть в футбол. Самые известные — краевая школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина, где у 22 тренеров бесплатно тренируется около 600 детей из Барнаула и около 300 — в филиалах, которые находятся в 11 районах края и детско-юношеский футбольный клуб «Полимер», где бесплатно у 12 тренеров занимается 480 ребятишек. Свои секции есть и в ДЮСШ во всех районах Барнаула и почти во всех районах Алтайского края.

Справка

Первый матч сборной России — со сборной Саудовской Аравии в рамках группового этапа турнира пройдёт 14 июня в Москве на стадионе «Лужники» и начнётся в 18 часов по московскому времени.