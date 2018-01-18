Как выбрать сумку для велопохода?

Для транспортировки личных вещей, ремкомплекта и прочих предметов, необходимых в дороге, любителям байка следует приобрести специальную сумочку. Ее преимущество перед рюкзаками – никак не влияет на физическое состояние велосипедиста: от нее не устают плечи и не потеет спина. Недорогая велосумка – отличное приспособление для коротких прогулок и дальних путешествий. Однако ее необходимо правильно выбрать.

Разновидности изделий

Велосипедные сумки в общем понимании классифицируются по месту крепления к транспортному средству. Их устанавливают:

на багажник. Это лучший вариант для людей, занимающихся велотуризмом и перевозящих много вещей. Аксессуары могут иметь вид небольшого прямоугольника, «штанов» (отделения расположены по обеим сторонам), своеобразного чемодана (есть как боковые, так и верхнее отделения). Купить сумку для велопохода рекомендуется именно из этой категории, так как подобные изделия достаточно вместительные;

под седло. Это весьма компактный аксессуар, крепящийся к раме и подседельному штырю. Предназначен для вещей небольшого размера, мелких инструментов. На такие сумки вешают фонари, наносят светоотражающие элементы;

на руль. Преимущество сумок – быстрый доступ к содержимому во время велотура, недостаток – некоторое утяжеление руля и возникновение трудностей с управлением. К горным моделям такие изделия не подойдут;

на раму. Также представляют собой небольшие аксессуары для воды, еды, личных вещей. Крепятся обычно на липучках.

Советы по выбору

Недорогие велосипедные сумки с доставкой предлагает интернет-магазин «Ваш велосипед». При покупке такого снаряжения следуйте некоторым рекомендациям:

Изначально определитесь с типом и объемом аксессуара, целями его использования.

Обращайте внимание на надежность застежек и крепежей, швов, материала изготовления. Идеально, если это непромокаемое изделие.

Доступ к содержимому должен быть быстрым и удобным.

Для повышения безопасности покупайте сумку со светоотражающими полосами. Особенно это касается вариантов с установкой на багажник или руль.

Останавливайте выбор на аксессуаре с несколькими карманами, чтобы хранить содержимое по отдельности. Таким образом, вы не поцарапаете телефон или очки острыми предметами и быстрее найдете нужные вещи.

Велоштаны не должны быть слишком короткими, иначе это чревато потерей устойчивости при езде.