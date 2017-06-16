Как выбрать удобную спортивную обувь?
Для того, чтобы купить хорошую и качественную обувь для занятий спортом, нужно обратить внимание на несколько важных правил. Ее нельзя выбирать, опираясь только на визуальное предпочтение. Правильные кроссовки жёстко фиксируют голеностоп и могут выдержать большую нагрузку, при этом нога должна находится в комфортном положении. Лучше всего выбирать кроссовки вечером, так как именно в это время нога начинает отекать естественным образом после дневной нагрузки.
Купить кроссовки adidas лучше всего в специализированном спортивном магазине, так как тут можно будет получить грамотную консультацию от продавца. Визуальный осмотр обуви будет заключать в следующих параметрах:
— проверить шнуровку.
— оценить качество и ровность строчек.
— посмотреть аккуратность нанесения клея.
— прогнозировать запах от спортивной обуви.
— проверить соответствие заявленного размера и осмотреть на страну производителя.
— найти лейбу с указанием данных о материале обуви.
Если все это у спортивной обуви есть, то можно перейти к следующей части анализа. То есть следующим шагом станет проверка наличия супинатора. Это часть обуви защитить голеностоп от быстрой усталости. Важно также убедится в том, что стелька у кроссовок будет съемная. От этого напрямую будет зависеть гигиена обуви. Лучше всего выбирать спортивную обувь с мягкой кромкой вокруг щиколотки, так как это поможет избежать неприятного и болезненного натирания в этом месте. Если выбирать спортивную обувь для активного отдыха, прогулок и спорта, то лучше всего отдать предпочтение изделиям из кожи. Хотя в некоторых случаях может подойти и синтетика. Но это должен быть качественный и проверенный материал. Выбирают их из-за того, что они считаются дышащими материалами, а значит смогут обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в обуви.
При выборе кроссовок, нужно отдельное внимание уделить подошве изделия. Например, обувь с глубоким рельефом считается для активного отдыха на природе, а если наоборот, то она подойдет для занятий спортом в помещении. Если же рельеф отсутствует, то кроссовки могут быть использованы в качестве прогулочной обуви.
Очень много разных вариантов кроссовок и другой спортивной обуви собраны на mebo.com.ua.
Читайте также
- Названы имена победителей чемпионат Алтайского края по рукопашному бою 0
- Фигуристка Медведева установила мировой рекорд на финале Гран-при в Марселе 0
- Путин не исключает еще одни Олимпийские игры в России 0
- Экс-тренер сборной РФ по биатлону призвал отстранить россиян от Игр-2018 0
- «Алтай» разгромил действующего чемпиона первенства ВХЛ 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий