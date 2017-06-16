Как выбрать удобную спортивную обувь?

Для того, чтобы купить хорошую и качественную обувь для занятий спортом, нужно обратить внимание на несколько важных правил. Ее нельзя выбирать, опираясь только на визуальное предпочтение. Правильные кроссовки жёстко фиксируют голеностоп и могут выдержать большую нагрузку, при этом нога должна находится в комфортном положении. Лучше всего выбирать кроссовки вечером, так как именно в это время нога начинает отекать естественным образом после дневной нагрузки.

Купить кроссовки adidas лучше всего в специализированном спортивном магазине, так как тут можно будет получить грамотную консультацию от продавца. Визуальный осмотр обуви будет заключать в следующих параметрах:

— проверить шнуровку.

— оценить качество и ровность строчек.

— посмотреть аккуратность нанесения клея.

— прогнозировать запах от спортивной обуви.

— проверить соответствие заявленного размера и осмотреть на страну производителя.

— найти лейбу с указанием данных о материале обуви.

Если все это у спортивной обуви есть, то можно перейти к следующей части анализа. То есть следующим шагом станет проверка наличия супинатора. Это часть обуви защитить голеностоп от быстрой усталости. Важно также убедится в том, что стелька у кроссовок будет съемная. От этого напрямую будет зависеть гигиена обуви. Лучше всего выбирать спортивную обувь с мягкой кромкой вокруг щиколотки, так как это поможет избежать неприятного и болезненного натирания в этом месте. Если выбирать спортивную обувь для активного отдыха, прогулок и спорта, то лучше всего отдать предпочтение изделиям из кожи. Хотя в некоторых случаях может подойти и синтетика. Но это должен быть качественный и проверенный материал. Выбирают их из-за того, что они считаются дышащими материалами, а значит смогут обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в обуви.

При выборе кроссовок, нужно отдельное внимание уделить подошве изделия. Например, обувь с глубоким рельефом считается для активного отдыха на природе, а если наоборот, то она подойдет для занятий спортом в помещении. Если же рельеф отсутствует, то кроссовки могут быть использованы в качестве прогулочной обуви.

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