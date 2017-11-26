Как заняться фитнесом дома?

Найдется немало поводов, чтобы отказаться от посещения спортзала. Это и тяжелая работа, продолжительный трудовой день, сильная утомляемость от постоянного нахождения в движении в течение дня, невозможность уйти надолго из дома, низкий доход в семье.

Для кого-то, особенно из числа стесняющихся собственной фигуры, нежелательны места, где собирается много людей, тем более, если на их тело там обращают внимание. Да мало ли что еще!

Но нет абсолютно никаких проблем и преград, чтобы спортом заняться дома, выполнять даже самые сложные фитнес-программы, не затрачивая средств на тренажеры и абонент в спортивный зал.

В вашей квартире даже может появиться маленький фитнес-спортзал, и недостаточность денег на дорогое оборудование тому не помеха.

Программа фитнес-тренировок: что это?

Если вы решили, что надо заняться спортом в спокойной домашней обстановке, забудьте о свободном графике и пропусках тренировок. Это недопустимо, если вы ожидаете видимый результат, намерены совсем скоро любоваться улучшенными упругими формами.

Вам потребуется определенная спортивная программа – четкий распорядок дня. И касаться он должен не только времени, затрачиваемого на выполнение конкретных физических упражнений. Сюда относится и строгая диета, время, когда вы принимаете пищу и спите.

И если вы надеетесь, что занятость или отвратительная погода – законное основание нарушить режим, об ожидаемых результатах можете забыть.

Как организовать занятия дома?

Есть немало программ специально для домашнего фитнеса, позволяющих использовать привычные предметы, которые всегда найдутся в любом хозяйстве, хотя, возможно, какие-то товары для фитнеса вы все же приобретете.

А общие рекомендации таковы:

прежде чем приступить к занятиям, около 5-ти минут потратьте на разогрев. Можно побегать кругами в разные стороны, поможет ходьба на месте;

каждый комплект упражнений должен быть выполнен трижды по 12 раз – затем только переходить можно к следующему комплекту. Поначалу можно ограничиться меньшим: 2 по 8, постепенно увеличивая число подходов и повторений;

нужен отдых на несколько минут перед всяким последующим упражнением. И лишь в случае, когда упражнения обеспечивают нагрузку разным группам мышц, возможно обходиться без отдыха;

в неделю тренироваться 2-3 раза и, при этом, постоянно увеличивать нагрузку и интенсивность занятий.

Обязательно занимайтесь фитнесом дома и будьте здоровы!