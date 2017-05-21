Какие правила существуют в боксе?

Бокс – это один из древних видов спорта, который до сих пор пользуется огромной популярностью. Бокс привлекает внимание своей зрелищностью и яркостью. Правила бокса была сформирована еще в 1860 году Маркизом Квинсбери. Идет бой между двумя боксерами за ограниченный период времени. Во время соревнования разрешается использовать только руки в перчатках. Удары противнику нужно нанести только в разрешенную зону. Считаются только те удары, которые были нанесены именно в разрешенную зону. В поединке побеждает тот боксер, кто наберет больше очков. Однако, довольно часто в схватке боксер одерживает чистую победу. Например, если противник не в состоянии продолжать борьбу, был нокдаун или соперник дисквалифицирован. Для того чтобы подробнее узнать о правилах бокса, а также научиться этому интересному, древнему виду спорта, нужно пройти профессиональное или любительское обучение в школе. Школа бокса в Москве профессионально тренирует будущих боксеров. Здесь вы сможете получить все необходимые навыки, а также стать профессиональным спортсменом. Правила в боксе очень разные, для того чтобы стать хорошим боксером и победить в соревнованиях, нужно научиться всем правилам.

Отметим, что правила в любительском и профессиональном боксе отличаются. Например, в любительском боксе спортсмену, кто одержал победу в раунде, присуждают 20 очков, а противнику меньше. Очки боксеру присуждают не только за удары, но еще и за проведенную атаку, защиту, а также за проявления инициативы. В некоторых случаях, боксер может получить очки за стиль ведения борьбы. Это означает, что в этом спорте не нужно принять пассивный стиль борьбы. Здесь нужно постоянно быть активным и атаковать. Если удастся делать нокдаун или нокаут, тогда можно заранее одержать чистую победу.

В боксе существуют весовые категории. В день соревнования боксеры должны взвешиваться без одежды. Весовые категории очень разные. Весовые категории любительского бокса действует также во время Олимпийских игр. Профессиональные боксеры должны взвешиваться для зачета в три раза – утром, днем и вечером.

Вконтакте Одноклассники Twitter Facebook Google+