Какие соревнования бывают в боксе?

Бокс – это один из самых интересных и захватывающих видов спорта. Этим видом спорта могут заняться, как профессионалы, так и любители. Исходя из этого, бокс бывает профессиональным и любительским. Заниматься этим интереснейшим видом спорта можно в боксерском клубе столицы. Отметим, что боксерский клуб в Москве предлагает свои высококачественные услуги на самых выгодных условиях сотрудничества. Чтобы стать успешным спортсменом, нужно правильно тренироваться и выбрать хороший боксерский клуб.

Соревнования в боксе бывают самых разных видов. Самыми популярными видами считаются:

рейтинговые бои;

ритуальные бои;

турнирные бои;

профессиональные бои;

профессиональные реальные бои.

Каждый из этих видов соревнований имеют свои каноны и особенности. Рейтинговые бои представляют собой любительские трехраундовые поединки. Во время этих соревнований соперники решаются с помощью жребий или по договоренности. Победитель в каждом раунде получает 5 баллов. Турнирные бои также являются любительскими трехраундовыми соревнованиями, во время которых соперники решаются исключительно по жребий. Соревнование длиться до первого поражения. Профессиональный вид соревнования представляет собой единичный бой, во время которого соперники сражаются за определенный титул. В основном, продолжительность таких поединков составляет от шести до двенадцати раундов. Ритуальный бой продолжается до чистой победы. Во время такого соревнования соперники сражаются за титул «Непобедимый». Профессиональный реальный бой – это вид соревнования, который проходит для поучения денег. Эти соревнования идут за реальные деньги.

Отметим, что буквально все виды бокса имеют свою историю. История соревнований и досье спортсменов сохраняется. Для того чтобы участвовать в одном из этих видов соревнований, нужно пройти профессиональные тренировки в боксерском клубе. Только после хороших тренировок, можно участвовать в поединках и претендовать на какие-то титулы. Отметим, что тренировки тоже бывают разных видов. Тренировки можно провести или с реальным соперником или с грушей.

Вконтакте Одноклассники Twitter Facebook Google+