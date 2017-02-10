Какие виды спортивных костюмов бывают? 

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 10, 2017 04:28

Какие виды спортивных костюмов бывают? 

Современная промышленность выпускает спортивные костюмы разных моделей, видов и силуэтов, предназначенных для различных видов спорта.

Спорт костюм выполняет основную, возложенную на него функцию: практичность, удобство в эксплуатацию, эстетическая привлекательность. Сегодняшние костюмы никак не напоминают малопривлекательное обмундирование прошлых лет, когда низкокачественные трикотажные костюмы наполняли витрины популярных в прошлом универмагов.

Современные спортивные костюмы отличаются стилистикой и модным дизайном в любое время года: для лета предусмотрена легкая, удобная форма, для зимы – теплая, комфортная и привлекательная с точки зрения эстетики спортивная форма.

Для того чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, совсем не нужно «выглядеть, как все». Современный ассортимент спортивных товаров широк и многообразен, поэтому каждый человек может выбрать для себя спортивный костюм с учетом особенностей своей фигуры, роста, приоритетов и вкуса. В идеале, можно приобрести несколько разных костюмов, чтобы надевать их соответственно погоде, в зависимости от целевого назначения товара.

Спортивные костюмы классифицируются по нескольким признакам. В частности, в зависимости от целевого назначения их подразделяют на несколько групп.

Одежда, предназначенная для спорта, используется в спортивных клубах, фитнес-клубах, и прочих спортивных организациях. Такие костюмы универсальны: их носят зимой и летом, чтобы заниматься спортом в помещении. Комплект такого костюма включает брюки и кофту, или шорты с футболкой.

Утепленный спортивный костюм изготавливается из толстой ткани, махрового хлопка или утепленного флиса. Для занятий спортом в холодное время года промышленность выпускает костюмы с утепленной подкладкой, состоящей из нескольких слоев (разновидность многослойной одежды).

Ветровой костюм предназначен для занятий спортом в любую погоду. Такой костюм защитит от ветра и дождя. Особенность ветровых костюмов заключается в том, что верхняя ткань обрабатывается специальной водоотталкивающей пропиткой. Эта обработка обеспечивает сухость и непромокаемость в любую погоду.

Прогулочный костюм является не столько тренировочным, сколько авангардным, стильным, модным и удобным. Такие костюмы используют для прогулок по городу, поездок во всех видах транспорта и везде, где потребуется удобство и комфорт.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 10, 2017 04:28
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