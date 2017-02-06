Канадский теннисист Шаповалов попал арбитру мячом в глаз. Видео

Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 18:45

Канадский теннисист Шаповалов попал арбитру мячом в глаз. Видео

Канадский теннисист Шаповалов попал арбитру мячом в глаз. Видео

Спортсмен после проигранного гейма от досады отправил мяч в лицо судье

Канадского теннисиста Дениса Шаповалова дисквалифицировали в матче Кубка Дэвиса за то, что он попал мячом в лицо судье встречи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Guardian.

Уточняется, что инцидент произошел в третьем сете решающего матча против британского спортсмена Кайла Эдмунда</strong>. 17-летний Шаповалов после проигранного гейма на своей подаче от досады случайно отбил мяч в лицо арбитра. После этого канадцу присудили техническое поражение, а британская сборная вышла в 1/4 финала турнира по итогам четырех матчей.

Издание отмечает, что Шаповалов раскаялся в содеянном и попросил прощения за поступок. Теннисист отметил, что ему очень стыдно и он «чувствует себя ужасно», поскольку подвел команду. «Это было недопустимо», — приводит агентство его слова.

Позже официальный Twitter Кубка Дэвиса сообщил, что из-за удара у судьи отек левый глаз, добавляет РИА Новости. На опубликованном видео с инцидентом видно, что арбитр после удара долго не мог прийти в себя.

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Александр
Автор: Александр Февраль 6, 2017 18:45
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