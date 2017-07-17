Казань примет ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде

Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 23:46

Казань примет ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде

Казань примет ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде

Будапешт, Тайбэй и Гонконг также претендовали на проведение мероприятия

Бюро Международной федерации плавания (FINA) единогласно проголосовало за проведение в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, сообщает РИА Новости.

Утром в понедельник, 17 июля, казанский оргкомитет провел презентацию заявки на этот турнир, равно как и Будапешт, Тайбэй и Гонконг, которые также претендовали на проведение чемпионатов мира 2022 и 2024 годов.

На презентации заявки министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов говорил о том, как любят в Казани водные виды спорта, о том, что принято решение совместно с FINA открыть центр по подготовке спортсменов.

«Вся инфраструктура в Казани готова», — неоднократно подчеркивал Леонов.

К тому же для проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде нужен один соревновательный бассейн. В 2015 году, во время чемпионата мира по водным видам спорта, во Дворце водных видов спорта в Казани проходили соревнования по прыжкам в воду.

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Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 23:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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