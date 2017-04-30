Кличко проиграл бой британцу Джошуа техническим нокаутом

Александр
Автор: Александр Апрель 30, 2017 21:45

Кличко проиграл бой британцу Джошуа техническим нокаутом

Кличко проиграл бой британцу Джошуа техническим нокаутом

В итоге украинский боксер не сумел вернуть два титула чемпиона мира

Бой Владимира Кличко и британца Энтони Джожуа завершился поражением украинского боксера, который уступил технически нокаутом, передает РИА Новости.

Поединок прошел на стадионе «Уэмбли». В 11 раунде Джошуа сумел нокаутировать украинца и одержать победу. При этом, еще в пятом раунде британский боксер отправил Кличко в нокдаун. В шестом раунде уже украинец дал достойный ответ и уложил своего соперника на пол ринга.

Однако в 11 раунде британец дважды отправил Кличко на пол и в итоге после очередной атаки Джошуа рефери решил остановить бой.

В итоге Кличко не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

А карьере британского боксера это 19 победа. Кличко потерпел пятое поражение в 69 боях.

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Александр
Автор: Александр Апрель 30, 2017 21:45
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