Клуб «АлтайБаскет» реабилитировался. Команда провела очередные матчи

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 48 29/11/2017

«АлтайБаскет» в прошедшие выходные, 25 и 26 ноября, провёл на своей площадке матчи чемпионата России среди команд Суперлиги-2.

Реабилитировались

Нашим соперником стал тобольский «Нефтехимик». Пока в этом сезоне удача в матчах с ним принимает сторону «АлтайБаскета». Так, в середине сентября в Екатеринбурге прошёл розыгрыш Кубка России. В первый же день подопечные Евгения Горева встретились на паркете с «нефтяниками». В упорной борьбе они обыграли их со счётом 70:69.

Затем настал черёд регулярного чемпионата страны. Время шло, соперники менялись, но с «Нефтехимиком» мы продолжали идти рука об руку. Так, к настоящему моменту даже в турнирной таблице «АлтайБаскет» располагается с командой из Тобольска на соседних позициях.

– После «Уралмаша» мы говорили, что эти игры покажут, чего мы стоим. «Нефтехимик» – это наш конкурент. Было очень важно доказать, что мы не последние в своей подгруппе, – говорит тренер «баскетовцев» Горев.

Действительно, после игр с командой из Екатеринбурга жизненно необходимо было реабилитироваться перед родными болельщиками, так как дома барнаульцы в этом сезоне ещё не выигрывали. И вот, наконец-то домашняя серия ознаменовалась победой! Вообще, «Нефтехимик» непроизвольно дал «АлтайБаскету» фору: в Барнаул он прибыл, имея в составе всего восемь игроков. Причём в первом же матче их стало ещё на два меньше. Оба получили травмы. Но хочется верить, что не усталость гостей и их болячки, а именно бойцовский характер помог барнаульцам одержать верх.

В целом первая встреча начиналась на равных. Со временем, от четверти к четверти «баскетовцы» стали наращивать преимущество и в итоге вырвали уверенную победу 99:84.

Играть в воскресенье уже должно было быть легче, но сработал недонастрой. Многие, наверное, подумали, что если в составе «Нефтехимика» осталось всего шесть человек, то выбить их из рабочего состояния будет не сложно. Но гости жаждали крови и реванша.

На табло то и дело отражались «качели»: то одна команда вырывалась в лидеры, то другая. Концовка матча, как говорится, была валидольной. Победитель определился на последних минутах, и им с минимальным преимуществом стал «АлтайБаскет» – 83:82 (18:15, 14:23, 23:21, 28:23). Так уж получилось, что первый круг чемпионата России он закончил на мажорной ноте.

По словам главного тренера «Нефтехимика» Дмитрия ТАРАКАНОВА, проблем в его команде действительно очень много, и в основном все они исходят из финансового положения клуба.

– Из этих двух игр мы вынесли два поражения. При этом игры показались разными. В первой мы на своем щите очень сильно проиграли сопернику подбор. Скамейка запасных у нас очень короткая и играть в 5-7 человек – это сложно. Ещё и в первой игре два человека получили травмы, так что во второй день нам пришлось играть практически впятером. Команда билась, старалась, но, увы, не хватило сил на концовку матча, – сказал он.

Не всё гладко

Впрочем, и у «АлтайБаскета» далеко не всё идёт гладко. По словам тренера-консультанта Ромуальдаса ПЕТРОНИСА, ещё есть над чем работать:

– В первую очередь хотел бы сказать спасибо болельщикам, которые приходят поддержать команду в непростые времена. Идёт своеобразная революция. Взят определённый курс, и мы надеемся, что наша кривая с каждым новым месяцем будет идти вверх. Конечно, не всё сразу. Мы и перед сезоном говорили, что будет непросто. Надо набраться терпения. Сейчас мы радуемся тому, что удалось открыть счёт домашним победам. Сегодняшняя игра показала, что, возможно, нам надо отложить в сторону системную работу, я имею ввиду комбинации, и заняться обычными баскетбольными навыками – техникой, дриблингом, передачами. Это дело у нас хромает. Ребята стараются, бьются, сегодня в критической ситуации показали характер.

А вот тренер «АлтайБаскета» Евгений ГОРЕВ сказал, что в целом результату рад:

– Сегодня, конечно, тяжело пришлось. В первой игре было по-другому: игроки были мобильные, полны желания, а во второй игре, возможно, усыпил бдительность тот факт, что у соперника два игрока травмировались. Думали, будет «прогулка»… На этом первый круг закончился. Наверное, всё-таки можем похвастаться тремя победами – это средний результат, – сказал он.

Однако результат пока слабоватый. Команда располагается внизу турнирной таблицы. Но время изменить положение ещё есть. Следующие игры «АлтайБаскета» пройдут 15-16 декабря в Барнауле. Наша команда примет лидера подгруппы – магнитогорское «Динамо».