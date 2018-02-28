Клуб «Горизонт» из Барнаула стал чемпионом края по мотолыжному спорту

XV открытые краевые соревнования прошли в Топчихе в День защитников Отечества

Чемпионат Алтайского края по мотолыжному спорту прошел в Топчихе в День защитников Отечества.

Место проведения выбрано неслучайно – здесь самая скоростная мототрасса в Западной Сибири. Традиционно огромную помощь в проведении соревнований оказал местный воинский гарнизон — выделил технику, солдат для обустройства стартового городка, обогрева участников, работы судейской бригады. На соревнования приехали команды из Бийска, Барнаула, Новосибирска и поселка Ордынское Новосибирской области. Всего прибыло 58 гонщиков.

Соревнования, как всегда в этом виде спортивного туризма. Отличались зрелищностью и динамизмом. Чтобы определить победителей в некоторых классах, приходилось проводить по второму заезду. Так как в первом заезде совершенно одинаковые результаты показывали по два, а то и по три экипажа. Захватывающей оказалась борьба в классе «Спортивный»: на первое место претендовали два экипажа — Стрелков Алексей-Галкин Дмитрий из Бийска и Мигасов Вячеслав — Холодов Дмитрий из Ордынского. Они по очереди шли впереди всех, по очереди теряли лыжников, падали и поднимались и снова продолжали гонку. А на «хвосте» у них постоянно «висел» экипаж барнаульского клуба «Горизонт» Воробьев Данил — Иванов-Федоров Евгений. Выдерживать такое физическое напряжение особенно сложно было Евгению, ведь у него нет одной ноги. Вместо нее – протез. Барнаульцы проиграли победителям обидное одно очко. В итоге у них бронза.

В командном зачете чемпионом 15-ых краевых соревнований мотолыжных экипажей стал клуб «Горизонт» (тренеры Мишурин Александр, Овчинникова Наталья) . В активе у команды 51 очко. Всего очко проиграл ему «Мокон»(г. Новосибирск), а третьей с 47 очками стала команда «Трэк» (п. Ордынский).

Мотолыжный сезон подходит к завершению, 4 марта на площадке завода «Алтай-тара» в поселке Новосиликатный состоится финальный, пятый, этап «Кубка Барнаула». А затем федерация спортивного туризма Алтайского края приступает к подготовке десятидневного традиционного краевого агитационного мотопробега, посвященного 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне и чемпионата края «Кубок Победы», который пройдет 4-6 мая в Бийске.