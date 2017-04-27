Команда «АлтайБаскет» лишилась главного тренера после серебра на чемпионате
Михаил Терехов покинул барнаульский клуб и перешел на работу в «Буревестник»
Руководство барнаульской команды «АлтайБаскет» после окончания сезона не стало продлевать контракт с главным тренером Михаилом Тереховым. В новом сезоне он будет тренировать довольно крепкую команду «Буревестник» из Ярославля. Терехов уже подписал контракт с новым клубом. Ранее экс-рулевой «АлтайБаскета» объяснял свой выбор тем, что скоро станет отцом и хотел бы жить ближе к семье, находящейся в Подмосковье.
«Михаил Терехов относится к новому поколению тренеров, продвигающему быстрый и агрессивный баскетбол. Несмотря на непродолжительную пока карьеру, он доказал, что способен добиваться результата на любом уровне и при любых обстоятельствах. Надеюсь, что наша общая целеустремленность и условия, которые мы постараемся создать для нового тренерского штаба, наконец-то позволят нашей основной команде выйти на достойное место среди российских клубов», — приводит пресс-служба ярославского клуба слова генерального директора «Буревестника» Александра Церковного.
Отметим, что Михаил Терехов два года являлся главным тренером барнаульского «АлтайБаскета», с которым выиграл серебро Суперлиги-3 и бронзу Суперлиги-2. Пока неизвестно, кто займет его место на посту рулевого барнаульской команды. Официального заявления клуба по этому вопросу еще не поступало. Впрочем, многие утверждают, что готовить команду к сезону, как и в прошлом году, будет Евгений Горев, завершивший в этом сезоне карьеру игрока.
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