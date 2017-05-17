Команда «Бочкари» стала обладателем «Малого Кубка Лиги Надежды» по хоккею

Финал Ночной хоккейной лиги проходил в Сочи, где команда «Бочкари» смогла обыграть соперника со счетом 7:3



Победа в финальном матче над костромским «Динамо» со счетом 7:3 стала итогом участия бочкаревцев в Ночной хоккейной лиге в этом сезоне и принесла заветный главный приз.

Шестой сезон стал для Ночной хоккейной лиги самым массовым по количеству команд и регионов, принявших участие в отборочном этапе. За право выхода в финал играли 832 команды из 76 субъектов Российской Федерации. В финал пробились 149 команд, подразделенных на шесть дивизионов. В их рядах и две команды «Бочкари 18+» и «Бочкари 40+», обыгравшие соперников и получившие возможность представлять Алтайский край в Сочи. Игры финала состоялись с 3 по 16 мая. В первые шесть дней финального турнира прошло 40 матчей и более 30 — во вторые.

Центральный день фестиваля НХЛ — гала-матч, в котором ежегодно принимает участие глава государства Владимир Путин. В сочинском Ледовом дворце «Большой» 10 мая бочкаревский вратарь Валерий Кайгородов защищал ворота сборной команды «НХЛ» от атак команды «Легенды хоккея», за которую выступал президент России. Путин сыграл на позиции центрального нападающего в тройке с Павлом Буре и Валерием Каменским. Ворота «Легенд» защищали Владимир Мышкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Этот матч, по официальным данным, посетили 10 тысяч человек. Трансляция игры велась на канале «Матч-ТВ».

«У меня была мечта, чтобы наши ребята выступали здесь и побеждали. Для нашей команды 18+ это был первый сезон в «Лиге Надежды». Если бы 5 лет назад нам сказали, что мы станем победителями на российском уровне, мы бы рассмеялись. Когда впервые набирали людей в команду «40+», почти никто в это не верил. Думаю, теперь такое выступление сильно скажется на популяризации алтайского хоккея. Огромное спасибо Вадиму Петровичу Смагину – гендиректору компании «Бочкари», которая оказала и финансовую, и моральную поддержку, помогая нам весь сезон», — рассказал вратарь команды «Бочкари» и команды сборной «НХЛ», региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Алтайском крае Валерий Кайгородов.

На голову выше соперников – так можно судить о подготовке и игре команды, глядя на итоги матчей в календаре игр. Пять дней, пять сражений подряд и каждый день уверенная победа с перевесом шайб вдвое или даже вчетверо относительно игры соперников:

«Бочкари»-«Факел» (Кемерово) 7:2

«Бочкари»-«Легион» (Крым) 6:2

«Бочкари»-«Звезда» (Камчатка) 3:1

«Бочкари»-«Джентльмены» 12:3 (Краснодар)

и финальный матч за первое место «Бочкари»-«Динамо» победные 7:3 (Кострома)

«Мы показали, что в таких условиях, как у нас в селе, на крытой ледовой арене «Бочкари», построенной компанией «Бочкари» к минувшему хоккейному сезону, можно подготовиться и к общероссийским соревнованиям. Настраивались только на победу и победили! Обе наши команды готовились, учитывая прошлогодний опыт участия в НХЛ. Игроки команды «Бочкари 40+» уже участвовали в НХЛ-2016 и стали восьмыми из 32 команд. В этот раз поднялись на 4-е место. Новички сезона-2017 «Бочкари 18+» сразу стали чемпионами!» -поделился своими впечатлениями тренер команды «Бочкари» Иушин Александр Анатольевич.

Ночная хоккейная лига — любительская спортивная организация, основана в 2011г. по инициативе Владимира Путина. Сначала она получила название Российская любительская хоккейная лига, но в 2012 году была переименована в «ночную», так как большинство матчей проводилось в позднее вечернее время. В играх участвуют команды непрофессиональных игроков, никогда не игравших в командах мастеров и командах специализированных хоккейных школ. С 2013 года финальный турнир НХЛ проводится в Сочи на ледовых площадках олимпийских объектов.