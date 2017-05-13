Компания из Саудовской Аравии заплатит Роналду £920 тыс. за 4 часа работы

За это время Роналду должен подписать футболки, несколько раз сфотографироваться и написать упоминания в соцсетях
Компания из Саудовской Аравии заплатит 920 тысяч евро нападающему «Реала» Криштиану Роналду за 4,5 часа работы. Об этом пишет «Чемпионат».
За это время футболист должен подписать пять футболок, принять участие в фотосессии и оставить два упоминания о данном событии в социальных сетях. Отметим, что контракт с этой телекоммуникационной компанией из Саудовской Аравии он подписал еще четыре года назад.
Также издание пишет, что этой компании разрешено использовать изображение Криштиану для региональной рекламы в течение одного дня.
Читайте также
- В Бийске пройдет VIII открытая городская паралимпийская Спартакиада 0 21.Ноя
- Звезды спорта приедут на турнир на призы гимнаста Сергея Хорохордина 0 24.Дек
- Спорт — это жизнь 6 19.Фев
- Открытие футбольного манежа «Темп» состоялось в Барнауле 0 05.Мар
- Путин не исключает еще одни Олимпийские игры в России 0 06.Май
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Светлана
Если он станет сити- менеджером Бийска- город вымретЧитать статью
-
Фириджанова
...Я знаю мир — он стар и полон дряни, Я знаю птиц, летящих на манок, Я…Читать статью
-
коля пупкин
парень молодецЧитать статью
-
Светлана
ДаЧитать статью
-
Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий