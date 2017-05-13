Компания из Саудовской Аравии заплатит Роналду £920 тыс. за 4 часа работы

Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 05:45

За это время Роналду должен подписать футболки, несколько раз сфотографироваться и написать упоминания в соцсетях

Компания из Саудовской Аравии заплатит 920 тысяч евро нападающему «Реала» Криштиану Роналду за 4,5 часа работы. Об этом пишет «Чемпионат».

За это время футболист должен подписать пять футболок, принять участие в фотосессии и оставить два упоминания о данном событии в социальных сетях. Отметим, что контракт с этой телекоммуникационной компанией из Саудовской Аравии он подписал еще четыре года назад.  

Также издание пишет, что этой компании разрешено  использовать изображение Криштиану для региональной рекламы в течение одного дня.

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Александр
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