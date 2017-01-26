Компания Netflix снимет фильм о допинге в российском спорте

Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 16:45

Компания Netflix снимет фильм о допинге в российском спорте

Компания Netflix снимет фильм о допинге в российском спорте

Права на показ этого фильма приобрела компания Netflix

Компания Netflix  купила за 5 миллионов долларов права на показ документального фильма «Икар», который рассказывает о допинге в российском спорте. Об этом пишет портал Regnum.ru.

Режиссером этого фильма выступил велогонщик-любитель Брайан Фогель. Главный герой ленты принимает анаболические стероиды и другие запрещенные вещества, чтобы показать более высокие результаты.

На соревнованиях спортсмен обходит все допинг-тесты. В этом ему оказывает помощь экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

В фильме сказано, что в России создана целая государственная система, покрывающая употребление допинга спортсменами. Именно поэтому наши спортсмены завоевали 13 золотых наград на Олимпиаде в Сочи.

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Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 16:45
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