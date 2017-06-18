Кот Ахилл предсказал РФ победу в первом матче Кубка Конфедераций

Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2017 01:45

Кот Ахилл предсказал РФ победу в первом матче Кубка Конфедераций

Кот Ахилл предсказал РФ победу в первом матче Кубка Конфедераций

Пушистый оракул подошел к миске с российским флагом

Кот Ахилл из Эрмитажа, которого выбрали в качестве оракула Кубка конфедераций, предсказал победу российской сборной в первом матче турнира – против Новой Зеландии, пишет РИА Новости.

Отмечается, что оракул делает предсказание в Висячем садике Малого Эрмитажа. Коту нужно выбрать одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд. К какой миске Ахилл подходит — та команда и считается победителем в предсказании.

В субботу, 17 июня, кот делал выбор между российской и новозеландской сборными. Он подошел к миске с флагом РФ, однако, по всей видимости, из-за большого количества журналистов не стал есть, а просто лег рядом.

Агентство отмечает, что для турнира выбрали самого стрессоустойчивого и человеко-ориентированного кота из всех пушистых жильцов Эрмитажа. У Ахилла, который живет в Зимнем дворце с рождения, отсутствует слух, поэтому у него обострены интуиция, любознательность и человеколюбие. По словам специалистов, Ахилла выбрали оракулом из-за его способностей выбирать, анализировать, странного и необычного поведения. Предполагается, что кот может что-либо угадать.

Напомним, Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в ряде российских городов.

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Александр
Автор: Александр Июнь 18, 2017 01:45
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