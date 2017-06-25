Кот-оракул считает, что в матче с Мексикой победят российские футболисты

Вечером 24 июня российские футболисты сразятся с мексиканскими на матче Кубка конфедерации
Кот Марсик из Пермского государственного университета предсказал победу российским футболистам над Сборной Мексики на матче Кубка конфедерации. Об этом пишет «ФАН».
Коту дали выбор между двумя мисками. Под одной было написано «Россия», а под другой — «Мексика». Кот нисколько не сомневаясь сразу направился лакомиться к «российской миске».
Напомним, вечером в субботу, 24 июня, в «Казань Арене» пройдет матч между сборными России и Мексики. Российская команда занимает третью позицию в группе «А» для гарантированного выхода в плей-оф турнира ей нужна победа.
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