Кубок Алтайского края по веломарафону закончится гонкой в ленточном бору

mavit
Автор: mavit Октябрь 26, 2017 15:56

Кубок Алтайского края по веломарафону закончится гонкой в ленточном бору

Участвовать могут все желающие

Кубок Алтайского края по веломарафону закончится гонкой в ленточном бору

Гонками на велосипедах 10 сентября закончится Кубок Алтайского края по веломарафону кросс-кантри. Заезд было решено провести на «Трассе здоровья».

Для участия достаточно иметь велосипед и защитный шлем. Участники будут разделены на несколько возрастных категорий, для каждой из которых будет подобран подходящий маршрут. Также предусмотрен маршрут «первый старт» для новичков – 15,5 км.

На площадке мероприятия будет работать полевая кухня. Гостей спортивного заезда ждут конкурсы, а всех участников – памятные подарки.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 26, 2017 15:56
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