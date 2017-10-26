Кубок Алтайского края по веломарафону закончится гонкой в ленточном бору

Участвовать могут все желающие

Гонками на велосипедах 10 сентября закончится Кубок Алтайского края по веломарафону кросс-кантри. Заезд было решено провести на «Трассе здоровья».

Для участия достаточно иметь велосипед и защитный шлем. Участники будут разделены на несколько возрастных категорий, для каждой из которых будет подобран подходящий маршрут. Также предусмотрен маршрут «первый старт» для новичков – 15,5 км.

На площадке мероприятия будет работать полевая кухня. Гостей спортивного заезда ждут конкурсы, а всех участников – памятные подарки.