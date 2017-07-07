Ледовую арену Черепанова в Барнауле переведут в муниципальную собственность

Александр
Автор: Александр Июль 7, 2017 11:45

Ледовую арену Черепанова в Барнауле переведут в муниципальную собственность

Ледовую арену Черепанова в Барнауле переведут в муниципальную собственность

Сергей Дугин уже распорядился подготовить документацию по проведению независимой оценки стоимости объекта

Глава администрации города Сергей Дугин встретился с владелицей ледовой арены имени Алексея Черепанова Маргаритой Черепановой. Об этом сообщает официальный сайт администрации Барнаула. 

«Мною принято решение о приобретении в муниципальную собственность ледовой арены им.Алексея Черепанова. Это станет важным этапом в продвижении вида спорта в Барнауле и шагом к дальнейшему сохранению памяти о ярком и талантливом нашем земляке»,- сказал на встрече градоначальник.

Сергей Дугин уже дал распоряжение подготовить документацию по проведению независимой оценки стоимости объекта, а впоследствии приобретении его в муниципальную собственность с сохранением и развитием ДЮСШ, занимающегося на этой базе. Он договорился с нынешней владелицей ледовой арены, что выплаты будут проходить в два этапа.

Напомним, ледовая арена имени хоккеиста Алексея Черепанова принадлежит его матери. Спортсмен погиб девять лет назад. Ранее в СМИ появилась информация, что арена уже закрыта. Работники ищут новые места для трудоустройства. По словам матери хоккеиста Маргариты Черепановой, она семь лет содержала арену, полностью оплачивала обучение детей. Арена была построена на деньги, которые хоккейный клуб «Авангард» перечислил матери спортсмена.

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Автор: Александр Июль 7, 2017 11:45
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