Ледовую арену имени Черепанова временно закрыли в Барнауле

Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 21:45

Ледовую арену имени Черепанова временно закрыли в Барнауле

Ледовую арену имени Черепанова временно закрыли в Барнауле

Пока нет конкретных решений о судьбе ледовой арены

Председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Станислав Тетерятник заявил, что пока мэрия только рассматривает возможность покупки стадиона. Позволит ли это сделать городской бюджет, выясняет рабочая группа. Об этом пишут «Вести-Алтай».

Как рассказал Тетерятник, в мэрии знают, насколько важно поддерживать развитие  детского спорта и, естественно, хоккея. Но пока ничего определенного по этому поводу сказать нельзя.

«Прежде всего, это бюджетные траты, которые не запланированы. Сумма немаленькая для Барнаула. Изыскиваются варианты, может быть, в несколько этапов приобрести эту арену», — отметил представитель администрации.

Ранее стало известно, что у владелицы арены Маргариты Черепановой нет денег на содержание учреждения. Она готова закрыть арену, если не найдётся новый собственник. Первоначально спортивный объект оценили в 10 миллионов рублей. 

Объект открылся восемь лет назад возле гимназии №22. Арена построена в память о воспитаннике барнаульской хоккейной школы Алексее Черепанове, который скончался во время хоккейного матча в подмосковном Чехове.

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Автор: Александр Июнь 29, 2017 21:45
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