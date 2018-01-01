Ледовый дворец в Рубцовске начнут строить в 2018 году

mavit
Автор: mavit Январь 1, 2018 17:45

Ледовый дворец в Рубцовске начнут строить в 2018 году

На строительство направят около 100 млн рублей

Ледовый дворец в Рубцовске начнут строить в 2018 году

Начальник управления по спорту и молодежной политики региона Елена Лебедева сообщила, что проект о создании ледовой арены в Рубцовске согласован, строительство начнется в 2018 году.

Объект станет первой в городе площадкой с искусственным льдом. Это станет стартом для развития детско-юношеского хоккея, также будут созданы дополнительные рабочие места.

На подготовительные работы ушло много времени из-за того, что пришлось объединять несколько земельных участков, решать вопрос с ресурсоснабжающей организацией и т.д.

Стоимость объекта составляет около 100 млн руб.

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mavit
Автор: mavit Январь 1, 2018 17:45
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