Ледовый дворец в Рубцовске начнут строить в 2018 году

На строительство направят около 100 млн рублей
Начальник управления по спорту и молодежной политики региона Елена Лебедева сообщила, что проект о создании ледовой арены в Рубцовске согласован, строительство начнется в 2018 году.
Объект станет первой в городе площадкой с искусственным льдом. Это станет стартом для развития детско-юношеского хоккея, также будут созданы дополнительные рабочие места.
На подготовительные работы ушло много времени из-за того, что пришлось объединять несколько земельных участков, решать вопрос с ресурсоснабжающей организацией и т.д.
Стоимость объекта составляет около 100 млн руб.
Читайте также
- Нигерийская легкоатлетка потеряла парик во время прыжка. Видео 0 18.Июн
- Буря в пустыне 0 24.Дек
- Маргарита Пушкарева из Алтайского края одержала победу на первом этапе юниорского Кубка Союза конькобежцев России 0 02.Ноя
- Успешное выступление наших каратистов 0 27.Ноя
- Чемпионат мира по хоккею покажут на самом большом экране Барнаула 0 06.Май
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Александр
Очень сложно найти какую либо работу за границей. Нужно очень много документов, да и вообще, вакансию трудно где-то найти.Читать статью
-
ЕГОР
я хочю поступить на сварщика на базе 9 классаЧитать статью
-
Данил Сафронов
У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…Читать статью
-
Артем
Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культурыЧитать статью
-
Лена
Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий