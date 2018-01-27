Ледовый дворец в Рубцовске начнут строить в 2018 году

На строительство направят около 100 млн рублей

Начальник управления по спорту и молодежной политики региона Елена Лебедева сообщила, что проект о создании ледовой арены в Рубцовске согласован, строительство начнется в 2018 году.

Объект станет первой в городе площадкой с искусственным льдом. Это станет стартом для развития детско-юношеского хоккея, также будут созданы дополнительные рабочие места.

На подготовительные работы ушло много времени из-за того, что пришлось объединять несколько земельных участков, решать вопрос с ресурсоснабжающей организацией и т.д.

Стоимость объекта составляет около 100 млн руб.