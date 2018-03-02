Легальные букмекерские конторы

Букмекерская контора представляет собой компанию, которая дает возможность заключения пари на какие-либо события. Спор между сторонами ведется на основе наличных или электронных денег. События для ставок могут быть и спортивными, и культурными, и политическими, и финансовыми.

При подсчете результатов важны только исходы – угаданы они или нет. Сумма выигрыша отталкивается от начального актива и коэффициента ставки. Перед тем как начать пари, следует для себя понять, какая букмекерская контора лучше и надежнее. На данный момент в интернете есть огромное множество подставных фирм, которые функционируют до определенного уровня дохода, а затем признают себя банкротами и закрываются. Для определения надежности тотализатора следует обратить внимание на его общий рейтинг, отзывы пользователей, гарантийное соглашение, правила игры и прочие нюансы, которые смогут застраховать вложенные активы.

Составляя рейтинг букмекерских контор, аналитики проекта Favoritnr1 внимательно изучили каждый параметр, влияющий на размещение ставок и взаимодействие с букмекером.

Что касается качества предложенной линии исходов, то она зависит от разнообразия событий и их коэффициентов. Специалисты тотализатора всегда стараются обмануть своих пользователей, предлагая довольно низкие вероятности даже на не самые очевидные результаты. Занижение коэффициентов – первое, на что следует обращать внимание. Лучшие букмекерские конторы никогда не пользуются такими сомнительными методами выигрыша.

Также стоит понимать, что получить реальную прибыль можно только после проведения анализа событий и выявления самого вероятного исхода с наибольшим коэффициентом.