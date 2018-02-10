Легенда при жизни. В Барнауле прошёл турнир памяти Валерия Метелицы

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 5 31/01/2018

За награды боролись почти 200 спортсменов из 16 регионов России.

В Барнауле прошёл первый мастерский турнир памяти заслуженного тренера СССР и России по самбо, почётного гражданина Барнаула Валерия Метелицы.

Дело его живёт

Пожалуй, не так часто встретишь соревнования, которые настолько будут полны душевности, доброжелательности. Именно такой, как на творческих вечерах. Возможно, не все участники соревнований лично знали Валерия Андреевича, но приехать на турнир его памяти для них было делом чести. Для всех остальных – это была лишняя возможность увидеться со старыми друзьями, при этом многие из них до сих пор отзываются о Метелице не иначе, как в настоящем времени. Слишком мало времени прошло с момента его ухода.

– Я Валерия Андреевича знаю больше 40 лет. Мы с ним хорошие друзья и в плане самбо, и в плане стихов, – рассказывает старший тренер сборной России по самбо, заслуженный тренер СССР Юрий БОРИСОЧКИН. – Он всегда мне показывал то, что написал. Я очень ему благодарен, что он увлёк меня этим делом. Я тоже этим интересовался, писал стихи. Так что сюда я приехал по собственному желанию, ну, и по направлению Всероссийской федерации самбо, потому что турнир памяти Метелицы проводится впервые. Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто организовывал эти соревнования!

По словам Юрия Фёдоровича, он познакомился с Валерием Андреевичем во время судейства:

– Я тогда возил на соревнования своих ребят, а он (Метелица – прим. авт.) уже тогда был судьёй международной категории – судил чемпионаты мира, чемпионаты Европы, чемпионаты и первенства России. А я в то время был старшим тренером сборной команды юниоров СССР. Да и у него самого тогда тренировались хорошие ребята – Владимир Шкалов, многократный чемпион мира, Вячеслав Елистратов – чемпион мира, Алексей Таскин тоже побеждал на чемпионате мира. И таких воспитанников, которые тренировались у Валерия Метелицы, было немало.

По словам старого доброго друга Валерия Андреевича, Метелицу всегда отличала одна важная черта – целеустремлённость. Он всегда старался «пробивать» самбо на должный уровень. Не всегда что-то получалось, где-то встречались препоны, но он старался находить пути и преодолевал их.

– Он же старался не для себя, он, в первую очередь, старался для развития нашего любимого вида спорта – самбо, – говорит Борисочкин.

Сам турнир – уже победа

Именно благодаря Валерию Метелице в январе 2016 года в Барнауле открыли Алтайский центр самбо. Его создатель не дожил до дня презентации всего месяц. В 2017-м там же открыли мемориальную доску. Если бы сейчас Валерий Андреевич увидел, что его дело живёт и процветает, то он наверняка бы порадовался.

– Мы к этому турниру шли два года, – говорит директор «СДЮШОР №3» города Бийска Сергей ТРЕСКИН. – Вообще хочу сказать, что Валерий Андреевич – неординарная личность. Он является основоположником борьбы самбо не только в Алтайском крае, но и в Сибири. Он настоящая легенда, и все это понимали ещё при его жизни. К нему всегда относились с большим трепетом, как к звезде. Вот в этом году Всероссийская федерация разрешила провести турнир его памяти. Это уже победа.

Спортивный сезон у борцов в самом разгаре. Впереди у них чемпионат России, который состоится в Хабаровске. А вот турнир в Барнауле для них оказался неплохим подспорьем: это и своего рода подготовка, и возможность найти себе спарринг-партнёра. Кстати, на турнир ехали и те, кто в случае победы мог повысить свой класс из Кандидата в мастера спорта в Мастера спорта, но были и те, кому этого уже не надо – Курган представляли три борца – два мастера спорта международного класса. Вот для них это была подготовка к предстоящим более серьёзным турнирам.

Возраст участников турнира выбирался тоже не просто так. Как говорят организаторы, к примеру, у юниоров совершенно иной уровень мастерства, нежели у взрослых борцов. А тот факт, что за победу на соревнованиях можно получить значок МС – только повышает его значимость, а значит, спортсмены будут ехать на него с большим желанием. Даже прошедший Мемориал показал, что интерес есть. За награды боролись чуть менее 200 спортсменов из 16 регионов страны. Из них около 40 представляли Алтайский край. В итоге трое смогли оставить золотые награды в нашем регионе. Остальные разлетелись по разным городам.

Вот это поворот!

Судьи говорят, что на турнире было место и неожиданным развязкам, когда поражения терпели признанные чемпионы.

– Как у нас говорят: «Земля – круглая, ковёр – скользкий». Были неожиданные повороты, было и так, что мастера спорта проигрывали схватки, – говорит Сергей Трескин.

И действительно, даже в первый день было немало интересных встреч. Так, один из решающих боёв продлился всего около 55 секунд – мастер спорта международного класса Денис Суханов из Кургана (весовая категория 90 кг) произвёл болевой захват своего противника, коим выступил Роман Цубенко из Новосибирска. Последний просто не мог пошевелиться. Судья отсчитал необходимое время и досрочно остановил поединок.

Среди других победителей первого турнира памяти Валерия Метелицы оказались: Айастан Ишмин (52 кг, Горно-Алтайск), Валерий Сороноков (57 кг, Верхняя Пышма), Александр Шмаков (62 кг, Барнаул), Владимир Жданов (68 кг, Барнаул), Станислав Латкин (74 кг, Бийск), Александр Шабуров (82 кг, Курган), Андрей Томчук (100 кг, Горно-Алтайск), Александр Горбаль (свыше 100 кг, Курган).

К слову, дальнейшая судьба турнира ещё не определена, но всё-таки организаторы надеются сделать его традиционным.