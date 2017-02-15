Легенда «Спартака» приедет в Барнаул на футбольный турнир

В городе 4 марта пройдет I Международный Кубок Большого Алтая – 2017
Легенда «Спартака», восьмикратный чемпион России Дмитрий Хлестов приедет в Барнаул на I Международный Кубок Большого Алтая – 2017, который пройдет 4 марта.
Как пишет «Рива-спорт», участие в турнире примут 16 футбольных команд предприятий Западной Сибири и Казахстана. Организатором турнира выступает барнаульская компания «Спортико» — один из ведущих организаторов спортивных мероприятий в стране.
За два с половиной года барнаульские организаторы провели десятки футбольных и волейбольных турниров в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и Сочи. Участие в них приняли в общей сложности около 300 команд предприятий от Минска до Читы.
Турнир пройдет в барнаульском манеже «Темп».
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