Легендарный Диего Марадона заявил о готовности возглавить сборную России

Марадона заявил, что у него много планов и много работы
Легендарный футболист Диего Марадона заявил, что готов возглавить сборную России, пишет «Советский спорт».
«Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы», — сказал звезда футбола.
Напомним, спортсмен приехал в Россию по приглашению «Советского спорта» и общественного движения «Россия любит футбол». Ранее сообщалось, что он приедет в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения будущего ЧМ-2018.
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