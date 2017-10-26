Легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на международном турнире

mavit
Автор: mavit Октябрь 26, 2017 15:56

Легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на международном турнире

Соревнования проходили в Хорватии.

Легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на международном турнире

Сергей Шубенков победил на международном турнире по легкой атлетике памяти Бориса Ханжековича, сообщает алтайспорт.

Соревнования проходили в Загребе (Хорватия) 29 августа. Алтайский спортсмен пробежал быстрее всех на дистанции 100 метров. Его результат – 13,12 сек. Второе место занял американец Девон Аллен. Венгр Балаш Байи стал третьим.

Напомним, 8 августа в Лондоне на чемпионате мира по легкой атлетике Шубенков, выступая под нейтральным флагом, завоевал «серебро».

Впереди у спортсмена еще финал «Бриллиантовой лиги», которая пройдет 1 сентября в Брюсселе.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 26, 2017 15:56
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