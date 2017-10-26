Легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на международном турнире

Соревнования проходили в Хорватии.

Сергей Шубенков победил на международном турнире по легкой атлетике памяти Бориса Ханжековича, сообщает алтайспорт.

Соревнования проходили в Загребе (Хорватия) 29 августа. Алтайский спортсмен пробежал быстрее всех на дистанции 100 метров. Его результат – 13,12 сек. Второе место занял американец Девон Аллен. Венгр Балаш Байи стал третьим.

Напомним, 8 августа в Лондоне на чемпионате мира по легкой атлетике Шубенков, выступая под нейтральным флагом, завоевал «серебро».

Впереди у спортсмена еще финал «Бриллиантовой лиги», которая пройдет 1 сентября в Брюсселе.