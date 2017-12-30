Легкоатлетка из Барнаула Полина Миллер установила новый рекорд России

mavit
Автор: mavit Декабрь 30, 2017 05:45

Легкоатлетка из Барнаула Полина Миллер установила новый рекорд России

В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов

Легкоатлетка из Барнаула Полина Миллер установила новый рекорд России

17-летняя Полина Миллер, легкоатлетка из Барнаула, установила рекорд России в беге на 300 метров. Результат воспитанницы Алтайского училища олимпийского резерва — 38.14.

Предыдущий рекорд (39.71) был установлен в 2008 году Анной Щагиной.

Отметим, что Полине также принадлежат рекорды страны среди девушек в беге на 200 и 400 метров.

Во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, которые проходили в Омске, отличный результат показали и другие алтайские спортсмены: Борис Рогов, Ильдар Надыров, Яна Ююкина, Анжелика Паренчук, Алена Быхун.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 30, 2017 05:45
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