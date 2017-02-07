Легкоатлеты из России смогут выступить в Лондоне под нейтральным флагом

Членство ВФЛА до сих пор не восстановлено
Легкоатлеты из России смогут выступить на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, который пройдет в августе этого года, только под нейтральным флагом. Об этом пишет портал russian.rt.com.
Как сообщается, Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) до сих пор не восстановила членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Членство можно будет восстановить не раньше ноября, тогда как чемпионат пройдет с 5 по 13 августа.
Пока ни один из 35 спортсменов, подавших заявки на выступление под нейтральным флагом, не получил ответ.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий