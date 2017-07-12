«Лесной» футбольный турнир состоялся в Алтайском крае

Александр
Автор: Александр Июль 12, 2017 17:45

«Лесной» футбольный турнир состоялся в Алтайском крае

"Лесной" футбольный турнир состоялся в Алтайском крае

Турнир по минифутболу среди команд. представляющих предприятия лесного комплекса Алтайского края, прошел 9 июля
"Лесной" футбольный турнир состоялся в Алтайском крае

 В селе Павловске Павловского района 9 июля состоялся турнир по минифутболу среди команд, представляющих предприятия лесного комплекса Алтайского края. В соревновании приняли участие сборные «Алтайлес», «Каменский ЛДК», «Рубцовский ЛДК». По словам генерального директора Ивана Ключникова, проведение спортивных мероприятий среди предприятий компании становится хорошей традицией.

Для участников турнир  — это возможность проявить себя в новом качестве. Как рассказал Михаил Иванов, капитан команды и оператор автоматической линии деревопереработки Каменского ЛДК, идею организовать на комбинате футбольную команду поддержал директор Валерий Логиновский.

«Купили форму, мячи и начала тренироваться, выступать на соревнованиях. Все это сплочает команду и благотворно влияет на рабочий процесс. Футбол для нас — больше, чем хобби. Поэтому хочу сказать: работайте и занимайтесь спортом!», — подчеркнул Михаил. Он, кстати, работает на комбинате с момента его запуска.

Все три игры были напряженными. Игроки порадовали болельщиков опасными моментами, яркими передачами, упорной борьбой. По мнению председателя крайкома профсоюза работников лесной отрасли Валерия Наумкина, спортивные мероприятия — это хороший пример социальной ответственности предприятий, проявление заботы и заинтересованности в здоровых взаимоотношениях коллективов.

Фоторепортаж, видео и итоги турнира по ссылке 
Фото из архива СОЛО «Алтайлес»

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Александр
Автор: Александр Июль 12, 2017 17:45
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