Массовая драка произошла на бейсбольном матче в США. Видео
Драку завязал бьющий команды «Вашингтон Нэшионалс»
Массовая потасовка между бейсболистами произошла на матче в США, в котором участвовали команды «Сан-Франциско Джайентс» и «Вашингтон Нэшионалс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.
Уточняется, что драку развязал бьющий «Вашингтон Нэшионалс» Брайс Харпер, в бедро которого мячом попал питчер противоположной команды Хантер Стрикленд</strong>.
На опубликованной видеозаписи видно, как разозленный попаданием бьющий вашингтонского коллектива кидает биты и идет в сторону Стрикленда. Затем бейсболисты обмениваются ударами по лицу, а несколько секунд спустя участники обеих команд выбегают на арену, и начинается массовая драка.
Агентство отмечает, что после того, как игроков удалось успокоить, игра продолжилась. В результате победителем матча стали игроки «Нэшионалс», выигравшие со счетом 3:0.
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