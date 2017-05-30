Массовая драка произошла на бейсбольном матче в США. Видео

Александр
Автор: Александр Май 30, 2017 11:45

Массовая драка произошла на бейсбольном матче в США. Видео

Массовая драка произошла на бейсбольном матче в США. Видео

Драку завязал бьющий команды «Вашингтон Нэшионалс»

Массовая потасовка между бейсболистами произошла на матче в США, в котором участвовали команды «Сан-Франциско Джайентс» и «Вашингтон Нэшионалс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Уточняется, что драку развязал бьющий «Вашингтон Нэшионалс» Брайс Харпер, в бедро которого мячом попал питчер противоположной команды Хантер Стрикленд</strong>.

На опубликованной видеозаписи видно, как разозленный попаданием бьющий вашингтонского коллектива кидает биты и идет в сторону Стрикленда. Затем бейсболисты обмениваются ударами по лицу, а несколько секунд спустя участники обеих команд выбегают на арену, и начинается массовая драка.

Агентство отмечает, что после того, как игроков удалось успокоить, игра продолжилась. В результате победителем матча стали игроки «Нэшионалс», выигравшие со счетом 3:0.

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Александр
Автор: Александр Май 30, 2017 11:45
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