Мастер спорта по дзюдо: «Не бойтесь отпускать девочек в наш вид спорта»

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 43 25/10/2017

«В дзюдо теперь мало девушек», – говорит заслуженный мастер спорта по дзюдо, мастер спорта международного класса по самбо Ирина Громова.

«Я сегодня зашла в раздевалку перед соревнованиями (всероссийский турнир памяти борцов Алтайского края проходил 21-22 октября – прим. ред.) и подумала: неужели я одна борюсь? Никого из девчонок не было», – продолжает известная спортсменка.

Для девушек с характером

Елена Николаева, АиФ-Алтай: Но ведь было время, когда девочки рвались в единоборства…

Елена Громова: Я недавно начала работать детским тренером. В моей группе 12 мальчиков и одна девочка. И та – моя племянница. Увы, сейчас родители не отдают своих дочек в такие виды спорта. Боятся, что фигура у них испортится, станет более мужской. В дзюдо и самбо теперь идут боевые девчонки, с характером, которые сами выбирают спортивные занятия, а не родители за них решают. Кстати, кто видел наших спортсменок, подтвердят, что ничего такого мужеподобного в них нет. Не знаю, чего боятся мамы и папы, но заверяю: фигура у девочек от занятий борьбой совершенно не портится. Наоборот, они всегда подтянуты, их мышцы в тонусе. Не надо опасаться отпускать девочек в наш вид спорта. Что, лучше, если они будет сидеть дома и не заниматься собой?

– А как ты пришла в cпорт? Родители были не против?

– У меня папа – мастер спорта по самбо. С детства в доме – медали, папины друзья-спорт- смены. И так как я папу очень любила, то стремилась жить так же, как он. Но сначала я пошла не в дзюдо, а в рукопашный бой. И вот в этом папа меня остановил: «Нет, Ира, если хочешь заниматься чем-то таким боевым, иди в борьбу». Начала заниматься дзюдо. И мне очень понравилось! Когда мама сказала, что запретит мне ходить на занятия, потому что появились проблемы с учёбой, я испугалась так, что моментально исправила успеваемость. Очень старалась, чтобы не было препятствий для занятий спортом.

Папа был не только примером. Хотелось уже чисто в спортивном азарте «перепрыгнуть» его достижения. Теперь у меня самой растёт сын. И я для него стараюсь быть примером. Он с характером. Когда шутя борюсь с ним, он по-хорошему заводится, по-спортивному злится, потому что хочет выиграть. У нас с ним сейчас разница где-то килограммов в десять. Жду момента, когда он дорастёт до моего веса. Тогда всё, что сама знаю и умею, передам ему. Главное, что ему нравится бороться.

Как победить в сумо

– Сколько ты уже в спорте?

– В спорте я с 8 лет, то есть уже 23 года. Для меня он давно стал профессией. Я и на Универсиадах, и на чемпионатах России, Европы и мира боролась. Но сильно не расстроюсь, когда придёт пора уходить. Вот в тренерской работе думаю себя найти. С ребятишками приятно работать. Они всегда весёлые, довольные, счастливые. С ними заряжаешься положительными эмоциями.

– Но неужели за столько лет не хотелось оставить спорт, попробовать что-то другое?

– У меня было немало моментов, когда могла бы бросить спорт. Училась в БЮИ МВД. После вуза могла бы пойти в полицию. Сейчас бы майором уже была, наверное… Три года служила по контракту в косми- ческих войсках. Работа неплохая, мне нравилась. Но однажды пришла на тренировку по дзюдо и поняла, что моё место – здесь, на татами. Человек должен заниматься своим делом. Конечно, понятно, что сегодня деньги много значат в жизни. Но всё же нужно своё дело выбирать душой. А деньги потом придут, когда мастером в своём деле станешь. Не надо думать, что всё упирается только в деньги. Нравится тренировать – иди, тренируй.

– Кроме дзюдо и самбо ты выступаешь в соревнованиях по грэпплингу.

– И сумо.

– Сумо? А тебе, извини, веса хватает? Там же это, кажется, важно.

– Там есть разные весовые категории – и 55 кг, и 65 кг, и так далее. Вообще, как я поняла эту борьбу, в ней самое главное – психология. Как настроишься, от этого зависит победа. В секунду можно проиграть. Ведь главное – вытолкнуть соперника из круга. Поэтому очень сильно настраиваешься. И именно после сумо такой «отходняк»! Дня три можно не встать. Хотя, кажется, и не сильно физически напрягалась на схватке. Но такой психологический пресс..!

– Говорят, ты всего два раза выступила в соревнованиях по грэпплингу и сразу стала чемпионкой мира. Правда?

– Да. На чемпионате России была третьей. Поехала на Европу, там в двух дисциплинах выиграла. И на чемпионате мира стала первой.

Грэпплинг – это борьба в партере. Там большое количество болевых и удушающих приёмов. Сначала мне не понравилось. Я никогда в партере сильно не боролась. И болевые не любила использовать. Но пошла и научилась. А потом вошла во вкус: другие правила, по иному борьба складывается. Интересно. На следующий год тоже собираюсь участвовать в чемпионате мира по грэпплингу. В этом году пропустила – не успевала с соревнований по самбо приехать.

– Тебе хочется всегда быть победительницей?

– И это имеет место. А потом… Когда всю жизнь занимаешься спортом, с ним связана молодость, то когда приходишь на соревнования, все эти эмоции, которые раньше переживались так остро, опять появляются. К нам на турниры и на соревнования постоянно приходят ветераны. Все родные, все друг друга знают. Не охота это отпускать. Это как праздник.

Выходи и выигрывай!

– Распространено мнение, что, чтобы отдать в спорт ребёнка, нужны большие финансовые траты со стороны семьи. Дзюдо, самбо – дорогие виды спорта?

– Для тренировок нужны шорты и футболка – и добро пожаловать в спортзал. В специализированных спортшколах занятия бесплатны. И на соревнования выделяют деньги. Если выиграл первенство города, то тебя бесплатно повезут на первенство Сибири. В родительский карман не полезут, потому что на официальные соревнования выделяются деньги из бюджета.

Если говорить о развитии дзюдо в Алтайском крае, то основные трудности испытывают ребята 16-18 лет. Они заканчивают школу, родители настаивают: иди поступай, приобретай профессию. А ты хочешь заниматься спортом! Но ещё в силу возраста больших результатов, может, и не показываешь. В других регионах молодые спорт- смены «цепляются» за училища олимпийского резерва – там стипендии платят, питание бесплатное. У нас тоже так раньше было, но сейчас этого уже нет. Поэтому перспективные ребята уходят учиться в другие вузы и колледжи, потому что потом надо зарабатывать деньги.

Но, думаю, если есть желание, всё равно можно в спорте пробиться. Нам всегда было тяжело. Помню, лет 20 назад нам нужно было только первые места завоёвывать на первенстве России по детям, чтобы нас куда-то на соревнования за рубеж вывезли. А если стал вторым – это уже не результат, считай, ты проиграл. У нас была цель: выйти и выиграть. Выходили и выигрывали.

Досье

Ирина Громова.

В 2002 году окончила Алтайское училище олимпийского резерва, в 2006 году – БЮИ МВД России, в 2015-м – магистратуру в АлтГПУ. Призёр чемпионатов России по дзюдо, чемпионка и призёр чемпионатов России по самбо, чемпионка Европы и мира по самбо, призёр Универсиады по дзюдо, чемпионка мира и Европы по грэпплингу. Заслуженный мастер спорта по дзюдо, мастер спорта международного класса по самбо, мастер спорта по спортивной борьбе и сумо. С 2012 года состоит в ОНФ. Доверенное лицо Президента РФ В. В. Путина.