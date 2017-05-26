Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами

Машины без внешнего управления участвовали в игре и забивали голы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку предложил заменить игроков российской сборной по футболу роботами, пишут «Ведомости».

Председатель правительства придумал такое решение вечной российской футбольной проблемы после просмотра игры роботов-футболистов в казанском IT-лицее. Там ему показали запрограммированных и собранных руками учащихся роботов.

Роботы танцуют, сортируют заданные программой предметы по цветовым признакам, выращивают растения. Есть даже робот Ева, запрограммированный как учитель математики.

Медведеву также показали машины, которые без внешнего управления участвовали в игре и забивали голы.