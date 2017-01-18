«Меня это не красит»: Сергей Шубенков не будет выступать за Россию

Легкоатлет подаст заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций

Барнаульский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков собирается выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Спортсмен считает, что для него это единственная возможность выступать на турнирах.

«Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты», – сказал он.

По словам спортсмена, он уже подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.

«Список из тех, кто входит в пул тестирования и может выступать под нейтральным флагом, есть на сайте ИААФ. Я несколько лет вхожу в него и забыл уже, когда в последний раз меня тестировали не международные, а российские антидопинговые службы. Я и сейчас прохожу тестирование по линии ИААФ, которая и оплачивает тесты», – приводит слова спортсмена издание «Р-спорт».

Еще в ноябре 2015 года IAAF временно отстранила российскую сборную по легкой атлетике от международных соревнований на фоне допингового скандала. В результате этого наша команда была отстранена от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а барнаулец Сергей Шубенков, который считался фаворитом в беге на 110 метров с барьерами, лишился права бороться за золотую медаль.