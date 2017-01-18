«Меня это не красит»: Сергей Шубенков не будет выступать за Россию

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 19:45

«Меня это не красит»: Сергей Шубенков не будет выступать за Россию

"Меня это не красит": Сергей Шубенков не будет выступать за Россию

Легкоатлет подаст заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций

Барнаульский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков собирается выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Спортсмен считает, что для него это единственная возможность выступать на турнирах.

«Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты», – сказал он.

По словам спортсмена, он уже подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.

«Список из тех, кто входит в пул тестирования и может выступать под нейтральным флагом, есть на сайте ИААФ. Я несколько лет вхожу в него и забыл уже, когда в последний раз меня тестировали не международные, а российские антидопинговые службы. Я и сейчас прохожу тестирование по линии ИААФ, которая и оплачивает тесты», – приводит слова спортсмена издание «Р-спорт».

Еще в ноябре 2015 года IAAF временно отстранила российскую сборную по легкой атлетике от международных соревнований на фоне допингового скандала. В результате этого наша команда была отстранена от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а барнаулец Сергей Шубенков, который считался фаворитом в беге на 110 метров с барьерами, лишился права бороться за золотую медаль.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 19:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии