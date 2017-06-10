МОК включил 15 новых дисциплин в программу Олимпийских игр 2020

Олимпийские игры в 2020 году пройдут в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио 15 новых спортивных дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
На Олимпиаде в Токио добавятся следующие соревнования: смешанная эстафета 4 по 400 м (лёгкая атлетика); смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука; соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3; соревнования в миксте по настольному теннису; командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин; смешанная эстафета по триатлону; комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 м; соревнования по плаванию на дистанции 800 м у мужчин и 1500 м у женщин; соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин; мужской и женский мэдисон в велотреке.
Читайте также
- Машина легенды бокса Мэйуэзера сгорела после поджога в Британии. Видео 0 06.Мар
- Молодежь Алтайского края приглашают поучаствовать в спортивном фестивале 0 16.Май
- Бийский стрелок Сергей Каменский установил мировой рекорд 0 22.Май
- Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет в Сочи 0 28.Мар
- «Я русский человек и люблю свою страну»: Буре об отказе от гражданства США 0 21.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Нина Гаврилина
Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…Читать статью
-
Вася
"тёмные личности" были, есть и будутЧитать статью
-
Вася Камушкин
одни бандиты других к власти не пускают))Читать статью
-
Максим Алейников
один крииминалитет не пускает другого))Читать статью
-
Артур
Отличные заборы!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий