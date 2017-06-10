МОК включил 15 новых дисциплин в программу Олимпийских игр 2020

Александр
Автор: Александр Июнь 10, 2017 11:45

МОК включил 15 новых дисциплин в программу Олимпийских игр 2020

МОК включил 15 новых дисциплин в программу Олимпийских игр 2020

Олимпийские игры в 2020 году пройдут в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио 15 новых спортивных дисциплин. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

На Олимпиаде в Токио добавятся следующие соревнования: смешанная эстафета 4 по 400 м (лёгкая атлетика); смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука; соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3; соревнования в миксте по настольному теннису; командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин; смешанная эстафета по триатлону; комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 м; соревнования по плаванию на дистанции 800 м у мужчин и 1500 м у женщин; соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин; мужской и женский мэдисон в велотреке.

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Александр
Автор: Александр Июнь 10, 2017 11:45
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